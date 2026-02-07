故所長劉宗鑫殉職案國民法官開審 警界首長齊聚捍衛執法尊嚴

%E4%B8%80 42 300x169 1

【民眾網編輯方笙楠新北報導】113年9月30日深夜，土城分局清水派出所故所長劉宗鑫在執行勤務時，面對拒檢逃逸的毒品慣犯，選擇奮不顧身守護治安，卻在被告殘酷的拖行與衝撞下，以生命實踐了從警誓言。新北地檢署去年已依「殺人罪」及「駕駛動力交通工具妨害公務執行」等重罪提起公訴。對於檢方嚴正執法、還原真相，土城分局表達深切尊重與堅定支持。

警政署與警察局亦於春節前夕慰問宗鑫的家屬，傳遞各級長官的關懷與不捨。土城分局將持續陪伴、照護遺族，成為家屬最堅實的後盾，絕不讓英雄的身後顯得孤單。

2月6日，本案正式由國民法官開庭審理，審理首日，法庭現場出現了令人動容的畫面，警界首長親自到場旁聽。除了現任土城分局長沈明義親率同仁到場陪伴家屬外，曾與宗鑫並肩作戰的前任分局長陳建龍，以及時任新北市警局局長的廖訓誠，今日亦特別請假撥冗現身進入法庭旁聽。儘管職務更迭，他們仍以實際行動站到最前線，捍衛同仁的尊嚴與正義，展現警察機關「一脈相承、永不遺忘」的強大後盾。

土城分局強調，執法權威不容暴力挑戰，公權力的尊嚴更不容踐踏。我們將持續作為第一線同仁最堅實的後盾，支持同仁嚴正執法，絕不退縮。

同時誠摯呼籲社會大眾，請持續給予警察同仁信心與鼓勵。每一份支持，都是基層員警守護家園時最溫暖的動力。我們堅信，正義或許會遲到，但絕不會缺席。