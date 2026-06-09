故鄉的夏天（組章）／張明
張明
◆夏 雨
細雨自嵯峨山緩緩飄落，裹挾著塬地泥土與青草交融的溫潤氣息。雨絲輕叩龍橋的青石，濺起細小水珠，在青石板上洇開淡淡水痕；漫過周家大院，拂過李靖、於右任故居的廊階磚瓦。木塔寺與清涼寺，隱入一片朦朧煙嵐。
雨歇之後，清河泛起粼粼波光。瓜棚綴滿晶瑩雨珠，田間禾苗盡情吮吸甘霖。驟雨悄然遠去，牽牛花凝著水珠亭亭而立。落日鋪展漫天霞彩，整座故鄉，沉浸在清潤涼爽的暮色裏。
◆夏 聲
夏蟬棲於濃蔭，自清晨鳴至日暮。清河之上蛙聲四起，田埂間蛐蛐應聲和鳴；田間鐮聲沙沙，農人忙著收割油菜，勞作聲響在原野間此起彼伏。待油菜收畢，遍野麥子日漸成熟，很快便會迎來連片割麥的聲響，滿田盡是豐收之音。西北奇才於右任創辦的民治學校內，書聲琅琅；院牆之外，孩童追逐嬉鬧，笑語飛揚。
老宅旁，鄉鄰閒談周瑩的商路傳奇、李靖的千古佳話。清涼寺梵音嫋嫋，簷角銅鈴隨風輕響。老街深處，賣冰棒的吆喝婉轉悠長，拐過巷口時，竹筐裏的冰碴微微消融。新晉商圈笑語陣陣，萬千細碎聲響，織就一城濃郁的人間煙火。
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