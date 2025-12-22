效仿國外創意！ 高雄車友打造七彩耶誕車遊街吸睛

高雄市 / 綜合報導

高雄有車友效仿國外創意裝飾，營造耶誕氛圍，花了三小時以上，以燈串、麋鹿角、還有雪橇等造型物裝飾愛車，並且穿梭在高雄街頭，七彩繽紛十分奪目，讓許多目擊民眾紛紛拿起手機搶拍，而他們也預告，25日耶誕節當天，會再集結更多車友開車上路，在街頭渲染節慶氣氛。

七彩的燈飾綁在汽車上，五彩繽紛十分奪目，不僅有應景的耶誕樹圖案，車上還裝有麋鹿角，還有黃金獵犬化身耶誕狗，坐在雪橇裡賣萌模樣超級卡哇依，吸引許多民眾拿起手機搶拍。

酷炫汽車穿梭在高雄街頭，增添節慶氣氛，怎麼會想到這樣做，我們找到其中一位，搞創意的車主，創意耶誕車主小邱說：「其實這件事情在國外，其實在前幾年就已經很盛行了，然後至於說我們這個車隊就很簡單，其實我也不認識大家，可是我們因為這個東西，因為車，然後想要讓聖誕節更活躍，更好玩，所以我們才臨時組建這個遊行的活動。」

看看他把愛車，繞上燈串擺了一個耶誕花圈，還有Q版的耶誕老人圖樣，親手打造一輛耶誕車，得花上好幾個小時，創意耶誕車主小邱說：「我們每個線去繞的時候，一個一個膠帶這樣去貼，其實是滿費時，滿費工的，對，我自己啦，我自己本身這樣裝飾大概是三個小時。」

借鏡國外耶誕節裝飾風氣，南台灣出現愛車的車友們，跟進創意裝飾的風潮，他們也預告25日當天，會再集結更多車友開車上路，創意耶誕車主小邱說：「做這件事，也不炸街，我們也不飆車，我們是希望大家看到我們可以開心。」希望傳播歡樂，讓街頭閃閃發光，增添濃厚的耶誕氣息。

