效仿張文？凌晨拿開山刀徘徊士林夜市落網稱「遭街友比不雅手勢」

台北市士林夜市今（22）天凌晨有男子拿開山刀徘徊，引發民眾驚慌。 圖：翻攝Threads「@hxuxxzi」

[Newtalk新聞] 台北車站及誠品南西店日前發生隨機殺人事件，累計含27歲兇嫌張文共4人死亡、11人受傷，掀起社會恐慌之際，台北市士林夜市今（22）天凌晨有男子拿開山刀徘徊，引發民眾驚慌，警方獲報後火速逮到謝姓男子，他供稱自己遭街友比不雅手勢才會拿開山刀討公道。

有民眾在社群平台Threads發文指出，目擊一名男子手持大型刀械，在夜市周邊來回走動，行為異常，引發民眾驚慌。PO文民眾驚恐直呼：「瘋掉！還好現在大家有一定的警覺性，我看到邊錄邊跑邊通知還在旁邊收攤的人，剛剛是有警車過去但我不知道後續 搭啊要小心！本人弱小女子能做的只有跑跟通知了。」

PO文民眾進一步表示，事後她已向警方說明情形並提供拍到的影像，由於現場小巷弄多、較難找人，目前員警已加派人力搜索。有網友留言回應：「自從張文事件爆發，路上一堆這種人，重點就是沒死刑，才導致這些人頻頻出沒更不害怕自己被關」、「真的會有人效仿喔」、「你已經做的很好了！沒錯就是跑＋通報，先保護好自己。」

士林警分局今日凌晨0時59分接獲民眾報案，文林派出所員警趕抵現場、沿線巡視，並調閱周邊監視器畫面進行追查。凌晨2點15分已於其社子住處將人帶回調查，並在機車內起獲涉案刀械，85年次的謝姓男子則聲稱是不滿遭一名遊民比出不雅手勢才憤而持刀，而開山刀是網路買的，沒找到對方討公道便返家，全案將依違反《社會秩序維護法》偵辦。

