效仿張文！無業男Dcard揚言「想打扮成小丑殺人」遭逮 新北檢押8日火起訴

北捷台北車站及中山商圈於12月19日發生隨機殺人事件，一名劉姓男子於22日晚間7時許，在知名社群平台Dcard上放話，想模仿張文殺人以及「想打扮成小丑殺人」等激進言論，引起民眾恐慌；檢警在留言隔日火速將劉男拘提到案，並向法院聲請羈押獲准。經檢方8日搜查，將劉男依恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪起訴。

新北檢迅速起訴在社群放話模仿張文殺人的劉姓男子。（圖／翻攝Google街景）

據檢警調查，劉男於本月22日晚間7時20分許，使用手機登入社群公開發文，表示「我想模仿張文，該怎麼辦呢」、「我確實想像張○一樣殺人」、「我很想打扮成小丑殺人，到現在只要心情不好就想殺人」，造成網友恐慌，遂報警求助。

桃園市政府警察局刑事警察大隊獲報後，火速報請新北地檢署核發拘票，並指派「危害公眾攻擊應變小組」專責檢察官指揮偵辦，在劉男發文隔日便將其拘捕到案；訊後認劉男恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪，罪嫌重大且有反覆實施同一犯罪之虞，為避免危害擴大，向法院聲請羈押；新北地院開庭審理後，已裁准將其羈押。新北檢也在今日提起公訴。

◎《FTNN新聞網》提醒您：不良行為請勿模仿！

