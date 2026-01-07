效仿美軍活捉賴清德？ 國台辦：敢觸碰紅線必迎頭痛擊

美軍近期在委內瑞拉發動突襲行動，逮捕該國總統馬杜洛夫婦並遣送回美國受審，此事件引發輿論熱議，網路上也有人討論解放軍是否可能仿效美方作法，對總統賴清德採取類似軍事行動。大陸國台辦今（7）日回應表示，如果台獨分裂勢力膽敢鋌而走險、觸碰紅線，大陸必將採取斷然措施，予以迎頭痛擊。

總統賴清德。（資料圖／中天新聞）

台灣社會持續關注大陸是否針對台灣準備多種軍事行動方案，其中包括由特殊部隊執行、針對領導層的「斬首作戰」。大陸媒體於今日國台辦例行記者會上詢問，陸方是否會對賴清德做出同樣的斬首行動。

國台辦發言人 陳斌華。（圖／翻攝自央社）

大陸國台辦發言人陳斌華對此回應指出，「美方悍然對一個主權國家使用武力，嚴重違反國際法，侵犯他國主權，威脅地區和平與安全，我們堅決反對」。陳斌華強調，台灣是中國大陸的台灣，解決台灣問題是大陸人自己的事，不容任何外來干涉。

陳斌華接著表示，「如果『台獨』分裂勢力膽敢鋌而走險、觸碰紅線，我們必將採取斷然措施，予以迎頭痛擊」。此番強硬表態顯示大陸官方對台獨議題的堅定立場，以及對任何分裂行為的警告態度。

