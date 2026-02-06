效期至3/15 拖式飛彈等三案發價書已發 賴總統喊話速審預算

政治中心／綜合報導

總統賴清德赴台中視察海軍小雪山雷達站，喊話朝野盡速審議國防特別條例與總預算，因為國家安全不能等，就在此時，美方下通牒，國防特別條例中包括拖式飛彈等三案的發價書草案已送達，有效期限到3月中，若未能獲得展延，3月底得支付首期款。

穿著深藍色防寒夾克，在"台灣之盾、小雪之眼"的木牌簽名，總統賴清德遠赴台中勗勉海軍小雪山雷達站，並透過迅指系統，和正在執行任務的鄭和艦官兵通話。

效期至3/15！拖式飛彈等三案發價書已發 //賴總統喊話朝野速審預算

總統賴清德視察海軍海洋監偵部小雪山雷達站，感謝官兵巡弋海疆。（圖／民視新聞）





總統 賴清德：「感謝大家巡弋台灣周邊海域，守護我們的海疆，冬天的海象並不好，風大又寒冷，請各位國軍弟兄姊妹在執行任務時，務必注意自身的安全。」

感謝國軍弟兄保家衛國，也向他們拜早年，小雪山雷達站隸屬海軍海洋堅偵指揮部，因位於海拔3000公尺高山，可利用地形優勢監控台海船隻動態，最遠可看到200公里外海面情勢，在這裡服役的官兵，除了可領每月最高8240的高山加給，還有志願役與戰鬥部隊加給，待遇較一般單位高，賴總統藉機向在野黨喊話，支持國軍。





總統 賴清德：「(希望)立法院國防特別預算、中央政府總預算能夠如期審查，如期通過，耽擱一天就讓國家多曝險一天，然後也延遲國軍提升戰備的時間。」

就怕國防預算持續卡關，耽誤國軍戰力，因為國防部發出聲明表示，美方已就國防特別條例當中的拖式飛彈、標槍飛彈與M109A7自走砲等三案，正式提供發價書草案，有效期限到3/15，若未獲美方同意展延，必須在3月底支付首期款，盼立院盡速完成審查。美方下通牒，讓綠營很憂心。

立委(民) 沈伯洋：「國民黨跟民眾黨，只因為他們自己的工作不做，特別條例也不肯審，然後去擋年度的總預算，現在的結果是可能直接讓台灣的國防，出現一年半以上的空窗。」



立法院新會期2月24開議，距離美方給的發價書期限，只剩不到20天，國防特別條例能否如期通過，各界都在看。





