效期至3/15！ 美方發M109A7、拖式、刺針飛彈發價書草案 國防部籲立院速審預算

美國川普政府去年（2025）12月宣布出售台灣多項軍備，其中新購的M109A7 自走砲、拖式飛彈續購、標槍反甲飛彈續購等3項軍售案的發價書草案，國防部今天（2/06）已送至台灣，至今年3月15日。依軍售作業制度，若未能獲得美方同意、展延發價書簽署效期，我方需於3月31日支付首期款。國防部強調，目前特別條例草案已送交立法院，惟尚未付委審議。國防部將向美方積極爭取，展延發價書簽署效期，避免因未於時限內簽署，導致全案取消。國防部建請立法院盡速完成審查特別條例所列軍購案項。

國防部今天（2/06）表示，美政府已就「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算中「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7 自走砲」等3項軍售案，正式向我方提供發價書草案，有效期至今年3月15日。依軍售作業制度，若未能獲得美方同意、展延發價書簽署效期，我方需於3月31日支付首期款。

國防部強調，美政府同意供售之武器裝備與彈藥，有助提升國軍整體防衛戰力，以應對當前險峻敵情威脅。目前，特別條例草案已送交立法院，惟尚未付委審議。國防部將向美方積極爭取，展延發價書簽署效期，避免因未於時限內簽署，導致全案取消。

國防部說明，特別條例所列軍購案項，均已與美方完成先期協調，確立供售意願、產線與交期等關鍵因素。建請立法院盡速完成審查，俾利國軍建軍備戰、嚇阻侵略，以維國家安全。

