效法台灣跨境打詐！ 韓國聯手柬埔寨查緝詐團基地

柬埔寨當局逮捕跨境詐騙的韓國公民，經由仁川機場遣返韓國。（翻攝自Newsis）

東南亞柬埔寨成詐騙犯罪溫床，近日，韓國總統李在明針對柬埔寨接連發生多起以韓國人為目標的詐騙案件，表達「必須將此類行為徹底根除」強烈立場。而台灣早在2、3年前即面臨大量東南亞詐騙等社會案件，因此早就與柬國當局跨境合作，同時也在本國民眾的宣導預防上累積相當經驗，台灣檢警也與韓方分享相關做法，雙方並就跨國犯罪進行更緊密的合作。

在李在明的強烈宣示，並指示啟動跨部門層級全面應對，韓國政府近日針對柬國詐騙園區遭逮捕64名韓籍涉案人員，已動用專機緊急押解返國，後續也將追查相關聯的犯罪組織。

李在明於10月底出席東南亞國家協會（ASEAN）會議期間，與柬國首相洪馬內會談，雙方決定成立柬韓共同小組，於11月10日正式啟動。近期已逮捕了「No-show」詐騙組織的17名成員，以及韓國大學生命案主嫌李光浩等重要逃犯。

而由於韓國強力掃蕩，導致犯罪組織向周邊國家轉移，韓國除了積極與越南、寮國、緬甸、泰國、菲律賓等東南亞鄰國的執法機關密切磋商外，也在跨國合作有重大進展，韓國警方在國際刑警組織中主導通過了《跨國詐騙園區共同因應決議》，旨在強化詐騙園區資訊共享、促進跨國合作調查。

值得一提的是，台灣比韓國更早面臨東南亞詐騙犯罪，台灣檢警也積極分享與東南亞當局協商、第三國合作以及對本國國民宣導等相關經驗，並與韓國當局共同應對此類跨國犯罪。

