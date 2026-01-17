效法川普？中國央視影像曝光 揭共軍演練對台「斬首」

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普「斬首」委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的軍事行動，果真給了中共對台動武的新啟發？日媒《日經亞洲》17日報導，中國官媒央視旗下軍武頻道，日前就播放了解放軍特種部隊疑似演練抓捕台灣領導層。

中國央視播出共軍疑似演練「斬首」台灣領導層。（圖／翻攝自X平台 @Byron_Wan）

模仿川普「斬首」行動

演練的地點與參與單位都未被揭露，而內容顯然是共軍試圖複製美軍綁架馬杜洛的行動。

根據影像，共軍以軍用無人機辨別、鎖定目標建築，隨後趁著夜色由特種部隊展開突襲。這支部隊據悉使用了軍用規格的十字弓，以通過敵軍哨站，並解決了四名「恐怖份子」。整場模擬突襲不到兩分鐘。

廣告 廣告

川普3日對委內瑞拉的行動，是由陸軍的三角洲部隊，以及第160特種作戰航空團所執行。抓捕馬杜洛的過程中，美軍並無一人犧牲。

共軍此場演練，很可能是想展示己方擁有相同能力。中國與美國的關係，因為台海與南海等議題而緊張升溫，中共因此很警惕美國的介入。

恐嚇賴清德

此番演練也很可能是要恐嚇賴清德政府，去年底共軍就無預警發動圍台軍演。一名共軍指揮官就告訴央視節目，部隊正在模擬對關鍵目標的襲擊。

這種擺明針對台灣領導層的演練，共軍也並非第一次進行。2015年7月，央視就有影像顯示，一座在內蒙古的訓練基地，有著一棟極為類似台灣總統府的建築。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

陳玉珍喊「我不是台灣人」！顏擇雅嗆：拿掉頭銜你在福建都是nobody

中共深夜發射衛星火箭劃過台灣！24小時內共機26架次擾台 逾中線7架次

公務員赴中驚傳遭中共國安「開房門盤查」梁文傑：3年間已接到19起案例

台美關稅15%「中國喊堅決反對」 梁文傑反擊提47%：中共無權干涉

