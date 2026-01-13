效法東京蔣萬安推無菸城市 連勝文盼同步考慮公共室內吸菸問題

照片來源：連勝文臉書

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

台北市長蔣萬安受訪時表示參考日本東京經驗，將於今年底前推動「台北無菸城市」計畫，採取「原則禁止、例外開放」。對此，國民黨副主席連勝文12日晚間於臉書公開力挺，除了大讚是天大好消息，更首度透露自己因當年槍傷後遺症，導致對菸味極度過敏的痛苦經歷。

「看到新聞報導蔣萬安要在年底前，推動台北無菸城市的政策，對我這個對菸味極度過敏的人而言，實在是天大的好消息，真的是太棒了！」連勝文說明，他個人10幾年前因頭部槍傷影響到鼻腔，造成一個重大後遺症，就是對特殊味道過敏，尤其是對菸味感到十分不適。

廣告 廣告

「平常參加應酬或公開活動，要是不幸與癮君子處於一間，對我而言簡直是折磨！」連勝文分享，好幾次自己實在受不了滿屋子菸味，只好先落跑，跟主人告辭。他也回顧，在美國街上走路，他三不五時會聞到大麻味道，更是把他嗆到不停地打噴嚏、狼狽不堪。

「蔣市長這個政策，我相信也幫助了許多像我一樣害怕、或是不喜歡菸味的民眾！」連勝文進一步提到，也希望市政府在推動「台北無菸城市」這個政策時，是否也考慮一下在公共的室內吸菸問題，能否也鼓勵餐廳、旅館等室內公眾場所，也能規劃出來供癮君子使用的場地，才不會強迫不抽菸的人，因同處一間而吸進大量二手菸。

連勝文坦言，理想中，政府官員若是能夠濟弱扶傾、保家衛民，那絕對是好事，但在真實社會中，政府能夠幫人民解決問題，特別是令人困擾的問題，他個人就覺得這樣的官員是真的有在認真做事。

連勝文強調，或許對於中央的許多權貴高官來講，這些是小到不能再小的事，但就是這種小事，才會真的影響到人民日常生活，「就怕小事不做、大事又做不好，甚至惹事生非、製造問題，那這樣的官員就真的是很糟糕了！」

照片來源：連勝文臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

羅廷瑋上午喊話 盧秀燕拍板公立國中小營養午餐免費

黃偉哲「轉向」宣布台南營養午餐免費 蔣萬安前幕僚：別凡事從選舉算計出發

【文章轉載請註明出處】