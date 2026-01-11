效法東京 蔣萬安打造無菸城市

台北市長蔣萬安接受本報專訪暢談施政成果與未來藍圖，他表示將參考日本東京設置吸菸區，推動「台北無菸城市」。（黃世麒攝）

台北市長蔣萬安接受本報專訪暢談施政成果與未來藍圖，他表示將參考日本東京設置吸菸區，推動「台北無菸城市」。（黃世麒攝）

台北市長蔣萬安打造幸福宜居城市，繼推出「營養午餐免費」、「生生喝鮮乳」，將參考日本東京設置吸菸區，在年底前推動「台北無菸城市」，跳脫過往畫設禁菸區的思維，採取「原則禁止、例外開放」模式，也就是不能隨意在路邊吸菸。蔣萬安強調，目標是將吸菸與不吸菸民眾分流，達成更有序的公共環境。

蔣萬安上任後在2年內推動無菸社會住宅，去年更首創無菸年貨大街，改善舉辦活動時的環境品質，也在大型活動場館周邊如台北大巨蛋、世貿1、2館園區、台北體育園區等處全面禁菸。

廣告 廣告

另因應加熱菸販售，啟動《台北市新興菸品管理自治條例》，不得於高中以下學校周邊50公尺內販賣、供應、展示或廣告加熱式菸品，也在禁菸場所試辦AI辨識系統，即時廣播勸阻民眾並傳送影像通報管理人員。

蔣萬安表示，24年前，東京千代田區曾發生1起意外，1名中年男子手持點燃香菸，高度與孩童眼睛同一水平，結果菸傷害到孩童眼睛，日本於是立法訂定禁止在街頭吸菸，全面推動無菸環境。他看到日本、韓國成功案例，也一直希望把台北市打造成一個全市無菸的城市。

他指出，台灣和日本在打造無菸環境的思維很不一樣，台灣會畫定禁菸區，但民眾認為沒畫定區域就可吸菸，跑到巷弄裡反而造成很多菸蒂，還可能有火災風險，但日本是明確規範哪裡可以吸菸，像是在室內設置吸菸區。

他說，先前到日本自民黨部拜訪，黨部辦公大樓就有透明吸菸亭，其他像拉麵店也有，日本不是一步到位，而是一步一步地走，慢慢在日本就很少看到民眾在街頭巷尾吸菸。

蔣萬安說，北市研考會去年10月對無菸環境做民調，有8成5民眾都曾遇到「邊走邊吸菸」帶來的困擾，另有8成民眾認同設置戶外定點吸菸區，通常民調超過6成市府就會警戒做出調整，高達8成則代表民眾對於禁菸問題相當有感。

他表示，日前在市政會議上已指示衛生局、環保局及執法單位討論、擬定階段性計畫，推動過程一定會有阻力，像是牽涉如何在室內設置吸菸區的建築法規等，但他相信跟北市過去重大議題一樣能克服，至少今年底會有具體計畫出來，希望在明年達到目標；日本做到了、韓國成功了，相信台北能再次扮演台灣領頭羊的角色。（吸菸有害健康）