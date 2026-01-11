效法東京！蔣萬安推動無菸城市 擬採原則禁止例外開放

台北市長蔣萬安接受專訪時宣示，將參考日本東京模式，積極推動「台北無菸城市」計畫。未來擬採取「原則禁止、例外開放」策略，不再僅是畫設禁菸區，而是明確規範僅能在指定區域吸菸，目標在今年底前提出具體方案，徹底改善公共環境品質。

蔣萬安將打造台北市為「無菸城市」。（圖／蔣萬安臉書）

蔣萬安接受《中國時報》專訪時指出，台灣現行做法是畫定禁菸區，但民眾常誤以為非禁菸區即可隨意吸菸，導致巷弄內菸蒂遍布且暗藏火災風險。反觀日本則是明確規範「哪裡可以吸菸」，例如在室內或特定地點設置吸菸區。他強調，新政策目標是將吸菸與不吸菸民眾有效分流，建立更有序的城市空間。

談及推動契機，蔣萬安提及24年前東京千代田區曾發生路人手持香菸高度與孩童視線平行，意外燙傷孩童眼睛的憾事，促使日本立法禁止街頭吸菸。他表示，看到日本與韓國的成功案例，期盼台北市能再次扮演台灣領頭羊角色，打造全市無菸環境。

蔣萬安表示，未來北市將明確標示「哪裡可吸菸」，將吸菸與不吸菸民眾分流。（圖／報系資料照）

根據台北市研考會去年10月進行的民調顯示，高達8成5民眾曾因他人「邊走邊吸菸」感到困擾，另有8成民眾贊同設置戶外定點吸菸區。蔣萬安分析，通常民調超過6成市府便會警戒並調整，如今數據高達8成，顯示市民對禁菸議題相當有感。

蔣萬安表示，已指示衛生局、環保局等單位擬定階段性計畫，雖預期推動過程將面臨建築法規等阻力，但有信心克服。回顧上任兩年來，市府已推動無菸社會住宅、首創無菸年貨大街，並在大巨蛋及世貿園區周邊實施全面禁菸，逐步落實無菸願景。

此外，因應新興菸品問題，北市啟動《台北市新興菸品管理自治條例》，規定高中以下學校周邊50公尺內禁止販售、展示加熱菸。市府同時在禁菸場所試辦AI辨識系統，透過即時廣播勸阻違規民眾，並傳送影像通報管理人員，強化執法效率。

