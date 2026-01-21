效法澳洲禁令？ 英國上議院通過禁止未滿16歲使用社媒

英國上議院(House of Lords)21日表決支持一項禁止不滿16歲用戶使用社群媒體的法案，加劇了英國政府採取一項類似澳洲禁令的壓力。

英國首相施凱爾(Keir Starmer)19日曾表示，他不排除任何選項，並承諾會採取行動來保護孩童，但他的政府希望在立法之前，先等待預定今天夏天出爐的諮詢結果。

在英國的反對黨和執政工黨(Labour party)內部，都有呼聲要求英國效法澳洲的作法。澳洲自去年12月10日起禁止16歲以下的孩童與青少年使用社群媒體。

由反對派保守黨(Conservative)議員奈許(John Nash)、與一位工黨議員及一位自由民主黨(Liberal Democrats)議員共同發起的修正案，在英國上議院以261票對150票的表決結果通過。

奈許表示，「今晚，議員們將我們孩子的未來放在第一位」。「這項表決啟動了阻止社群媒體對一個世代造成災難性傷害的進程」。

唐寧街(Downing Street)在投票前已表示，政府不會接受這項修正案。這項修正案如今將交由工黨控制的下議院(House of Commons)表決。有超過60名工黨議員已敦促施凱爾支持這項禁令。

包括英國男星休葛蘭(Hugh Grant)在內的公眾人物也呼籲政府支持這項提案，表示只有靠父母無法抗衡社群媒體帶來的傷害。

部份兒童保護組織警告，禁令會造成一種安全感的假象。

民意調查業者「輿觀」(YouGov)去年12月的一項調查顯示，有74%的英國人支持採取禁令。 (編輯:柳向華)