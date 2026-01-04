效法澳洲！法國政府擬禁止 15 歲以下青少年接觸社群媒體

火報記者 陳銳/報導

近日法國政府計劃自 2026 年 9 月起，禁止 15 歲以下青少年使用社群媒體平台，同時也將擴大校園手機禁令，把原本適用於小學與國中的規定，延伸至高中階段。

報導指出，馬克宏長期將社群媒體視為助長青少年暴力與失序行為的因素之一，並多次公開表態，希望法國能效仿澳洲的做法，澳洲日前已率先立法，禁止 16 歲以下青少年使用包括 Facebook、Snapchat、TikTok 及 YouTube 在內的多個主流社群平台，相關規定預計於 12 月生效，法國政府認為，類似制度有助於降低未成年人過度接觸網路內容所帶來的風險。

廣告 廣告

法國也盼在歐盟層級推動年齡限制立法，回應校園安全與心理健康疑慮，儘管實際規範仍須各國自行決定。圖:istockphoto

依照目前規劃，法國政府預計在明年 1 月初提交相關立法草案，進入法律審查程序，儘管馬克宏在新年談話中未直接提及立法時程，但他強調，政府的責任是「保護我們的孩子與青少年，避免他們過度暴露於社群媒體與螢幕所帶來的傷害」。

法國早在 2018 年就已禁止小學與國中學生在校內使用手機，國中學生年齡約介於 11 至 15 歲之間。這次則計畫進一步把禁令延伸至高中，此外，法國在 2023 年也曾通過法律，規定 15 歲以下用戶註冊社群平台帳號時必須取得家長同意，但由於年齡驗證與技術執行困難，實際落實成效有限。

馬克宏同時也希望在歐盟層級推動更廣泛的行動，他曾於 6 月表示，將倡議歐盟立法，全面禁止 15 歲以下兒童使用社群媒體，該表態的背景之一，是法國東部曾發生校園致命刺傷事件，引發全國對青少年安全與網路影響的高度關注，而去年 11 月，歐洲議會亦呼籲歐盟設定兒童使用社群媒體的最低年齡，以回應青少年心理健康問題惡化的趨勢，儘管最終年齡限制仍由各成員國自行決定。