效法美捕馬杜洛？日媒：共軍演練「斬首行動」 目標疑指台灣總統府

近期有不少分析指出，中國為了武統台灣，準備了多種軍事行動，其中包括由特殊部隊執行、針對領導層的「斬首作戰」，更有香港的親中媒體指出，美國對委內瑞拉領導人馬杜洛進行的「斬首式逮捕」是開了先例，為抓捕賴清德樹立了榜樣。

分析指出，中國準備的軍事活動之一，包括由特種部隊直接襲擊國家元首的「斬首行動」。（圖／翻攝自Google Map）

日本媒體《時事通訊》報導，中國去年底進行包圍台灣的大規模軍事演習，另一方面，在比較不容易受到外界關注的內陸地區，則疑似反覆進行拘捕重要人物的相關訓練。

相關演練在中國自稱為「亞洲最大」的內蒙古自治區朱日和訓練基地進行，早在2015年就引發外界關注，當年中國央視報導相關演習畫面時，鏡頭中出現一棟外觀與台灣總統府高度相似的建築。畫面顯示，士兵自直升機垂降後，隨即在建築周邊展開突入與制壓行動的訓練。

對此，台灣國防部當時表示，相關演習內容「無法被台灣人民與國際社會所接受」，並提出嚴正譴責；中國國防部則回應稱，這只是例行軍事演訓，並非針對特定目標，但有多名海外軍事專家指出，類似演練到現在可能都在進行。

美國近期針對委內瑞拉總統馬杜洛採取拘捕行動後，香港一家親中媒體在社群平台轉載發文指出，「美國替大家開了先例，樹立了拘捕賴清德的榜樣」，該貼文獲得大量按讚。事實上，過去日媒就曾做過相關報導，報導中指出，內蒙古自治區發現一個模擬台北博愛特區的街區，簡直還原實際地理位置、街道長度，懷疑就是為了讓共軍熟悉後，達到快速控制總統府的目標。

