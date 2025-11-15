效法鏟子超人熱情 園遊會義賣援光復

光復鄉堰塞湖溢流，掀起全台到花蓮當鏟子超人的狂潮，不過有人因為工作跟上學員因無法參與，桃園武陵高中慈暉社同學們就決定事後彌補，利用學校園遊會機會跟慈濟合作，用「另外一種方式」來表達愛心。

「油飯 紫米糕 義賣做愛心。」

桃園武陵高中校內辦「無塑園遊會」，慈濟攤位前，這位長髮飄飄的正妹亮相。高顏值、聲音響亮，大家心甘情願掏錢撒愛心，而她正是活動的發起人。

武陵高中慈暉社長 林宜璇：「因為我們之前，別的地方來找我們說，找我們慈暉社說，要不要去花蓮光復鄉，進行合作(鏟土)，但是因為由於那時候 時間沒有辦法，那這次(義賣) 很榮幸可以參與。」

原來花蓮救災跟考試撞期，成為同學們的青春遺憾，跟慈濟合作，所得要全部捐給光復鄉，為了KPI，志工秀出拿手的招牌豆干，排隊搶買人潮不斷，就怕晚了，吃不到美味。

慈濟志工 羅月娥：「因為要段考，我說沒關係，那我們今天就來，愛心的竹筒，10塊錢不嫌少。」

「為光復加油，花蓮光復加油。」

武陵高中學生 陳書靖：「(你沒有去當鏟子超人) 對，因為要上學啊 還是以課業為重，就是看到他們(災區)，就受災啊 很辛苦。」

錯過體驗當「鏟子超人」不用懊悔，捐出零用錢換當「愛心超人」。支持環保、響應愛心，都是愛台灣的表現。

