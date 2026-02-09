效法高市 賴總統應勇於跟進民意

日本首相高市早苗勇於解散國會、重新大選，尋求最新民意，獲得日本民眾的肯定。建請賴總統效法高市首相，讓台灣最新民意解決政治困境。

台灣當前的政治局勢，正陷入一種前所未有的「磨損式僵局」。行政院與立法院之間因預算、法案與人事權的拉鋸，讓政府動能虛耗在政治口水之中。面對朝小野大困境，民進黨一度訴求大罷免，結果證實完全不被多數民眾接受。

日本首相高市早苗面對執政聯盟席次未過半及政策推行受阻的挑戰，勇敢選擇解散眾議院、重新大選。高市首相的邏輯很清晰：與其在破碎的國會中與反對黨進行無止盡的零和賽局，不如直接將裁判權交還給全體國民。看似政治豪賭，其實卻是對民主制度的真正尊重，尋求最新民意的授權。只有具備強大、穩固的民意授權，才能推行如「食品稅歸零」或「財政擴張」等重大變革。

根據《中華民國憲法增修條文》，總統並沒有主動解散立法院的權力。必須由立法院對行政院長提出「不信任案」（倒閣），且經半數以上立委通過後，行政院長在辭職的同時，才得呈請總統解散立法院。

總統雖然沒有主動解散國會的權力，但是賴清德總統可以展現領導者氣度，主動向在野黨發出「民主決戰」的邀約。賴總統應公開表示：如果立法院認為執政團隊的施政方向背離民意，請依憲法提出不信任案。只要倒閣案通過，他將宣告解散立法院，讓全台人民用選票重新決定國會的組成與國家的未來。

這其實是一個多贏的選擇：1. 解決僵局，提升效能：透過國會重選選，勝者獲得最新民意背書，敗者則須接受，讓政策討論回歸正軌。2. 落實責任政治： 在野黨若認為行政院不適任，就應透過法律程序使其下台，而非卡住預算。此舉能迫使各黨對自身主張負起最終的政治責任。3. 展現領袖高度：賴總統如能展現高度與格局，將能確立其身為國家元首的格局。

相較於高市首相賭上職位，賴總統卻沒有這個風險，不論立法院重新選舉結果如何，依然穩坐總統寶座。正因如此，賴總統更應效法高市首相：請勇敢向在野黨喊話，將選擇權交還給人民。唯有透過最新民意的洗禮，台灣的民主才能從泥淖中重生，走向更民主的下一個四年。（作者為媒體人，聚傳媒同步授權）