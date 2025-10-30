效率集權？黨內民主？民進黨中央徵召縣市長選舉雙面刃

身兼民進黨主席的總統賴清德出席民進黨縣市長提名記者會。圖片來源：中央社

柳金財 / 佛光大學公共事務學系副教授兼澄正書院主任

從黨內初選到黨中央集權：民進黨的制度轉向

近期民進黨主席賴清德跳過黨內初選民主機制，直接徵召臺中市立委何欣純、宜蘭縣律師林國漳、臺東縣立委陳瑩及嘉義市立委王美惠，代表民進黨角逐2026年地方縣市長選舉。此為賴清德在726、823兩次政治大罷免及政治聲望嚴重下滑情況下，又採取集權決策模式決定原先透過黨內初選決定候選人模式。這不僅涉及黨內人事布局及地方精英的政治甄補，更象徵民進黨在政黨治理與權力結構上，邁向集權轉型。

廣告 廣告

這將產生雙面刃效應，若是2026年地方選舉獲勝，此將印證賴清德集權領導具有效率及成效；然若失敗，也反證其政治聲望及支持度下滑，也印證賴清德中央集權式提名，並無法促進黨內派系共治及整合，反造成地方派系與黨中央疏離、對立及緊張關係，最終難以在地方選舉取勝。既往民進黨重視「黨內初選」與「派系共治」，以維持黨內競爭活力與地方自主性。經由建立黨內民主程序初選制度，印證「民主的民進黨」與「威權的國民黨」形象差距。

然民進黨已在2018、2022年地方選舉連敗，及2025年726、823兩次政治大罷免失敗，衍生賴清德總統領導威望下滑及地方派系「組織疲弱、動員失靈」的問題。針對上述四個縣市，賴清德選擇以中央徵召取代地方初選，意在重建決策效率、避免派系分裂、提早鞏固團結戰線，進而取得地方執政權，更何況四個主政地方已歷經國民黨連續執政二次。惟此集權式的「效率領導」模式，實則挑戰傳統黨內民主及跳過派系共治，恐引發地方派系的不滿及疑慮。

這是一種「自上而下」的集權治理，甚至黨主席個人專斷，改變傳統主要是「由下而上」分權民主、派系共治。以黨中央名義整合徵召取代地方協商產生候選人，以黨領導人行政決斷取代民主選舉。賴清德主席首波選舉提名運用中央徵召的策略，看似能有效率決定候選人及型塑其形象；然也種下裂解地方派系共治根源，亟需進行派系間整合，避免其消極冷支持黨中央徵召候選人。

民進黨中央徵召的政治效應：效率與風險並存

既有的政治學政黨理論已清晰指出，政黨集權式「中央徵召」(centralized nomination)往往伴隨兩種張力：效率的提升與認同的流失。黨中央主導提名固然可縮短協商時間，避免黨內民主初選曠日廢時，與派系無規範惡性競爭，讓候選人提早進入備戰狀態，提早當選機會。若從選戰管理角度看，這是強化執政黨黨組織紀律、集中資源的手段，以利贏得2026年選戰目標。

然其缺陷是地方派系失去公平透明參與機制，產生被邊緣化、被排擠及感受不公平待遇的疏離感。對地方基層組織而言，黨內民主初選，不僅涉及一套公開公平透明權力競爭過程及機制，也是提供選擇性集體誘因動員、凝聚潛在支持者的認同及支持過程。中央集權式徵召被視為高層指定、「黑箱操作」、欠缺民意及空降部隊，扼殺黨內地方士氣、熱情，致長期經營地方派系難以參選，且難以組織動員支持者，尤其是彼此競爭性派系難以號召潛在支持者動員投票，能夠放下成見支持對方。

故而，這種中央強勢集權領導，但地方動員消極冷淡，看似有效率實則缺乏凝聚力，反造成互相抵銷的力量。賴主席陷入雙重困境及衝突角色：既要維持黨中央領導威信，又需安撫地方派系情緒；既要展現治理高效率，又要保留民主正當性。此充滿集權領導與派系共治的雙面刃效應，涉及效率與民主核心價值的矛盾。

形象治理與中間選民吸納

賴清德主席的徵召策略明顯瞄準中間選民及女性。四位候選人有三位女性，如臺中市何欣純、嘉義市王美惠、臺東縣陳瑩，這具備溫和包容的「柔性政治」、「性別共治」、「清新治理」象徵效果；另一位宜蘭縣長候選人為無黨籍的林國漳律師，以專業形象對應理性中產階層，這對女性及中間選民頗具有號召力。

四位黨中央徵召候選人具有三大特徵：一、女性治理象徵：以包容、溝通、關懷及柔和的治理，取代傳統對抗式政治；二、專業治理象徵：以法律、社福、教育背景對抗藍營長期地方派系及執政經驗牌；三、在地深耕服務象徵：透過長期在地服務及關懷，強化選民信任及認同，以提高支持度。

對中間選民而言，這樣溫和柔性地方選舉策略及治理訴求，可削弱甚至跨越藍綠政黨意識型態對立，不僅可鞏固既有政黨認同的支持者，亦可獲得中間選民支持。然候選人的形象政治，必須以治理實力支撐，否則將淪為短期形式化包裝。換言之，候選人中有三位是立委擅長於問政質詢、法案制定及提案，而四個地方已是國民黨長期執政擅長於地方治理，且任期已滿兩屆，也是新人接替參選，這四個地方無論是藍綠皆是新人，而非有一方尋求連任參選。

集權政治人才甄選制度跳脫黨內民主，與民主治理價值形成悖論

黨中央徵召不等於中央已排除所有政治勢力干擾或消極支持，唯有建立「中央提名＋派系共治」的支持平衡整合機制，包含派系政治參與、利益分配及政策匯合，始能將中央集權、效率轉化為派系整合、凝聚認同，最終轉化政治集體動員產生選票極大化目標。

賴清德啟動黨中央徵召候選人模式，是民進黨在權力重組與組織治理上的一次實驗。這展現黨中央集權、效率領導力，及制度創新能力；但同時也是一場政治風險測試及政治責任承擔。若是民進黨在2026年地方選舉獲勝，賴將更提高其政治聲望，解決兩次政治大罷免勢力重挫政治聲望；同時也利於2028年總統大選連任之路。反之，若是地方選舉失利，可能將遭遇黨內派系權力挑戰，影響其總統連任之路。

若民進黨中央能在徵召後，妥善整合派系意見分歧、分配資源、凝聚地方基層，這將成為民進黨從「派系分權共治型政黨」邁向「中央集權治理型政黨」的里程碑；若黨中央整合派系失靈、派系消極輔選，則可能削弱地方戰力，最終動搖賴清德主席及黨中央領導威信。

賴清德主席掀起這場「中央徵召」政治選舉實驗，不僅關乎四場地方縣市長選舉的輸贏，更關乎民進黨未來十年的政黨治理方向。黨中央徵召固然具有集權效率，體現賴清德政治意志，既可能開啟民進黨組織運作效率化，但也可能種下派系分裂定型化的根源，此雙面刃效應為黨中央主導徵召跳過黨內民主初選之代價。■