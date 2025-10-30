效率集權？黨內民主？民進黨中央徵召縣市長選舉雙面刃
柳金財 / 佛光大學公共事務學系副教授兼澄正書院主任
從黨內初選到黨中央集權：民進黨的制度轉向
近期民進黨主席賴清德跳過黨內初選民主機制，直接徵召臺中市立委何欣純、宜蘭縣律師林國漳、臺東縣立委陳瑩及嘉義市立委王美惠，代表民進黨角逐2026年地方縣市長選舉。此為賴清德在726、823兩次政治大罷免及政治聲望嚴重下滑情況下，又採取集權決策模式決定原先透過黨內初選決定候選人模式。這不僅涉及黨內人事布局及地方精英的政治甄補，更象徵民進黨在政黨治理與權力結構上，邁向集權轉型。
這將產生雙面刃效應，若是2026年地方選舉獲勝，此將印證賴清德集權領導具有效率及成效；然若失敗，也反證其政治聲望及支持度下滑，也印證賴清德中央集權式提名，並無法促進黨內派系共治及整合，反造成地方派系與黨中央疏離、對立及緊張關係，最終難以在地方選舉取勝。既往民進黨重視「黨內初選」與「派系共治」，以維持黨內競爭活力與地方自主性。經由建立黨內民主程序初選制度，印證「民主的民進黨」與「威權的國民黨」形象差距。
然民進黨已在2018、2022年地方選舉連敗，及2025年726、823兩次政治大罷免失敗，衍生賴清德總統領導威望下滑及地方派系「組織疲弱、動員失靈」的問題。針對上述四個縣市，賴清德選擇以中央徵召取代地方初選，意在重建決策效率、避免派系分裂、提早鞏固團結戰線，進而取得地方執政權，更何況四個主政地方已歷經國民黨連續執政二次。惟此集權式的「效率領導」模式，實則挑戰傳統黨內民主及跳過派系共治，恐引發地方派系的不滿及疑慮。
這是一種「自上而下」的集權治理，甚至黨主席個人專斷，改變傳統主要是「由下而上」分權民主、派系共治。以黨中央名義整合徵召取代地方協商產生候選人，以黨領導人行政決斷取代民主選舉。賴清德主席首波選舉提名運用中央徵召的策略，看似能有效率決定候選人及型塑其形象；然也種下裂解地方派系共治根源，亟需進行派系間整合，避免其消極冷支持黨中央徵召候選人。
民進黨中央徵召的政治效應：效率與風險並存
既有的政治學政黨理論已清晰指出，政黨集權式「中央徵召」(centralized nomination)往往伴隨兩種張力：效率的提升與認同的流失。黨中央主導提名固然可縮短協商時間，避免黨內民主初選曠日廢時，與派系無規範惡性競爭，讓候選人提早進入備戰狀態，提早當選機會。若從選戰管理角度看，這是強化執政黨黨組織紀律、集中資源的手段，以利贏得2026年選戰目標。
然其缺陷是地方派系失去公平透明參與機制，產生被邊緣化、被排擠及感受不公平待遇的疏離感。對地方基層組織而言，黨內民主初選，不僅涉及一套公開公平透明權力競爭過程及機制，也是提供選擇性集體誘因動員、凝聚潛在支持者的認同及支持過程。中央集權式徵召被視為高層指定、「黑箱操作」、欠缺民意及空降部隊，扼殺黨內地方士氣、熱情，致長期經營地方派系難以參選，且難以組織動員支持者，尤其是彼此競爭性派系難以號召潛在支持者動員投票，能夠放下成見支持對方。
故而，這種中央強勢集權領導，但地方動員消極冷淡，看似有效率實則缺乏凝聚力，反造成互相抵銷的力量。賴主席陷入雙重困境及衝突角色：既要維持黨中央領導威信，又需安撫地方派系情緒；既要展現治理高效率，又要保留民主正當性。此充滿集權領導與派系共治的雙面刃效應，涉及效率與民主核心價值的矛盾。
形象治理與中間選民吸納
賴清德主席的徵召策略明顯瞄準中間選民及女性。四位候選人有三位女性，如臺中市何欣純、嘉義市王美惠、臺東縣陳瑩，這具備溫和包容的「柔性政治」、「性別共治」、「清新治理」象徵效果；另一位宜蘭縣長候選人為無黨籍的林國漳律師，以專業形象對應理性中產階層，這對女性及中間選民頗具有號召力。
四位黨中央徵召候選人具有三大特徵：一、女性治理象徵：以包容、溝通、關懷及柔和的治理，取代傳統對抗式政治；二、專業治理象徵：以法律、社福、教育背景對抗藍營長期地方派系及執政經驗牌；三、在地深耕服務象徵：透過長期在地服務及關懷，強化選民信任及認同，以提高支持度。
對中間選民而言，這樣溫和柔性地方選舉策略及治理訴求，可削弱甚至跨越藍綠政黨意識型態對立，不僅可鞏固既有政黨認同的支持者，亦可獲得中間選民支持。然候選人的形象政治，必須以治理實力支撐，否則將淪為短期形式化包裝。換言之，候選人中有三位是立委擅長於問政質詢、法案制定及提案，而四個地方已是國民黨長期執政擅長於地方治理，且任期已滿兩屆，也是新人接替參選，這四個地方無論是藍綠皆是新人，而非有一方尋求連任參選。
集權政治人才甄選制度跳脫黨內民主，與民主治理價值形成悖論
黨中央徵召不等於中央已排除所有政治勢力干擾或消極支持，唯有建立「中央提名＋派系共治」的支持平衡整合機制，包含派系政治參與、利益分配及政策匯合，始能將中央集權、效率轉化為派系整合、凝聚認同，最終轉化政治集體動員產生選票極大化目標。
賴清德啟動黨中央徵召候選人模式，是民進黨在權力重組與組織治理上的一次實驗。這展現黨中央集權、效率領導力，及制度創新能力；但同時也是一場政治風險測試及政治責任承擔。若是民進黨在2026年地方選舉獲勝，賴將更提高其政治聲望，解決兩次政治大罷免勢力重挫政治聲望；同時也利於2028年總統大選連任之路。反之，若是地方選舉失利，可能將遭遇黨內派系權力挑戰，影響其總統連任之路。
若民進黨中央能在徵召後，妥善整合派系意見分歧、分配資源、凝聚地方基層，這將成為民進黨從「派系分權共治型政黨」邁向「中央集權治理型政黨」的里程碑；若黨中央整合派系失靈、派系消極輔選，則可能削弱地方戰力，最終動搖賴清德主席及黨中央領導威信。
賴清德主席掀起這場「中央徵召」政治選舉實驗，不僅關乎四場地方縣市長選舉的輸贏，更關乎民進黨未來十年的政黨治理方向。黨中央徵召固然具有集權效率，體現賴清德政治意志，既可能開啟民進黨組織運作效率化，但也可能種下派系分裂定型化的根源，此雙面刃效應為黨中央主導徵召跳過黨內民主初選之代價。■
其他人也在看
邱議瑩批「蓮霧說」尖酸 柯志恩反嗆：誰比較刻薄自有公道
有意角逐高雄市長的國民黨立委柯志恩，日前在網路節目受訪時，狂酸民進黨選情不樂觀，開玩笑說：「現在派西瓜不會贏我了，可能要換蓮霧」，引來民進黨立委邱議瑩不滿，她請柯收起尖酸刻薄的嘴臉，別輕忽選民智慧；柯今回應，她和邱議瑩相比，誰比較尖酸刻薄，民眾自有公道。自由時報 ・ 1 天前
秋冬特別疲倦恐貧血警訊！女性與素食者是高危險群
秋冬季節容易感到疲倦、頭暈或氣喘，許多人以為只是體力不足或睡眠不佳，實際上可能是貧血警訊。洪淩真醫師表示，貧血是血液中紅血球或血紅素濃度下降，導致氧氣運送能力減弱，使身體組織缺氧，女性與素食者應特別提高警覺。中天新聞網 ・ 4 小時前
市場改建恐影響電動公車政策 北市盤點市有地因應
（中央社記者劉建邦台北31日電）有議員指出，匯集重要公車路線的東園調度站因市場改建，導致業者只能把公車停在堤外，影響北市府推動電動公車政策。市場處今天表示，將配合財政局盤點現有可調度市有地因應。中央社 ・ 2 小時前
灑幣人工增雨失敗收場 德里空污仍嚴重
（中央社記者李晉緯新德里31日專電）印度德里近期完成3次人工增雨，花費逾1000萬盧比（約新台幣346萬元），但未帶來明顯水氣，計畫失敗之際，當地空污持續惡化，街頭仍是一片霧茫茫。中央社 ・ 6 小時前
味全龍感謝祭11/23大巨蛋登場 徐若熙林智勝等參與
（中央社記者楊啟芳台北31日電）中職味全龍隊今天表示，將於11月23日在台北大巨蛋舉辦「味全龍2025年度感謝祭」，活動當天包括「龍之子」徐若熙、剛引退的「大師兄」林智勝，還有韓籍三本柱都會參與。中央社 ・ 6 小時前
陸國防部：美台軍事合作改變不了「台獨必亡」宿命
大陸國防部新聞發言人張曉剛30日在國防部例行記者會上，針對美台軍事合作動向強調，大陸解放軍將以更強大的能力、更可靠的手段，堅決粉碎任何台獨圖謀與外來干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整。 張曉剛說，中廣新聞網 ・ 7 小時前
民進黨徵召區表達意願期截止 9縣市無人自薦
民進黨布局2026地方大選，在非執政的直轄市長、縣市長選舉部分，訂定參選意願表達期限，在今（31日）下午5時前，有意參選者可以填寫參選意願表，送至中央黨部。本刊調查，至截止前，上有基隆市、新竹縣、新竹市、南投縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣、連江縣、金門縣等9縣市無人自薦。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
小籠包少東親推！楊銘威向日本人推薦台式早餐
楊晴率先表示：「在日本走走逛逛真的很美，我還去了美術館、箱根等，尤其是東京真的非常好吃！」楊銘威則表示：「這趟最值得的就是可以來日本偷吃美食，還能把台灣的好劇推向國際！」此外，劇中楊銘威計畫在日本開早餐店，被問及哪樣台式早餐最可能在日本掀起熱潮？身為小籠...CTWANT ・ 3 小時前
訴求藍天再現 國民黨全代會設「萊爾校長校車」打卡牆「拚上車」
國民黨明天舉辦全代會，進行新舊任黨主席交接。國民黨發言人楊智伃今天表示，今年全代會主題為「努力進前、藍天再現」。而目前確定，前總統馬英九、立法院長韓國瑜，以及黨前主席吳伯雄、洪秀柱、江啟臣將參加。太報 ・ 8 小時前
積蓄沒了!保險箱黏在窗台邊 竊賊竟闖入整箱抱走
南部中心／鄧山田、張可倫 高雄市報導高雄小港區發生竊案，一名80歲婦人回家發現，原本用黏著劑牢牢固定在磁磚上的保險箱，竟然整個被抱走，裡面有2條黃金項鍊，以及一張200萬定存單，遭竊總額240萬，婦人緊急向郵局申請定存掛失止付，只是，大門沒被破壞，竊賊是怎麼闖入的，家人懷疑竊賊已經觀察他們作息一段時間。附近沒有監視器，警方正擴大追查。民視 ・ 1 小時前
「朱立倫主席」最終章 「萊爾校長彩蛋篇」CF批賴清德執政無能
國民黨明天舉辦全代會，進行新舊任黨主席交接。黨中央今發布現任主席朱立倫任內最後一支CF「萊爾校長彩蛋篇」，總結凸顯民進黨執政問題，更具象批評總統賴清德執政以來治國無方，「不會的東西就是永遠不會」。太報 ・ 8 小時前
非洲豬瘟仍無法確定來源！重組株與中.越相似逾99%
農業部公布非洲豬瘟的病毒基因定序，確認是重組株，和中國及越南的相似度超過百分之99。而台中市廚餘掩埋又被市議員抓包，建設局調派包商，用大貨車載運土石到文山掩埋場掩埋廚餘，當場被環保局請回，原因就是那些...華視 ・ 1 小時前
陳嘉宏專欄：沈伯洋與陳昭姿 誰比較像「台獨」？
沈伯洋1982年次，台大法律系畢業後赴美國加州大學爾灣分校取得犯罪學博士學位，2017年返台後在台北大學犯罪學研究所任教，關心的領域是中共對台的資訊戰與認知作戰，更研究民主防衛機制的法制問題。沈伯洋履歷單純，政治資歷也不深，他從未在公共論壇倡議過所謂的「台獨」主張，更遑論加入任何推進台獨的團體組織。不過，繼先前被國台辦列為「台獨頑固份子」以後，中國重慶市公安局日前又決定要針對沈伯洋「涉嫌分裂國家犯罪」立案偵查，宣稱要「依法追究其刑事責任」。鏡報 ・ 13 小時前
台中9處廚餘掩埋場封閉 市府：底層都有不透水布
（中央社記者郝雪卿台中31日電）台中市廚餘掩埋場從開放12處縮減到3處，對於外界質疑沒有防水布及廚餘水外溢，台中市副市長鄭照新今天澄清，掩埋坑底下都有不透水布，坑外的水是之前雨水沉積，不是廚餘水溢出。中央社 ・ 5 小時前
鏡觀／只想持盈保泰的盧秀燕
台中市長盧秀燕喜歡在鏡頭前微笑，凡是她出面的場合，我們都可以看到穿著白襯衫的她，展現親切的微笑。鏡報 ・ 14 小時前
川習未談台灣 中官媒解讀無聲勝有聲2／川習會落幕！ 貝森特：美中最快下週簽署貿易協議
美國總統川普與中國國家主席習近平昨（30日）在南韓釜山舉行長達1小時40分鐘的領袖會談，美國財政部長貝森特透露，雙方最快有望下週將簽署貿易協議，美中緊張局勢看似趨緩。不過，外媒分析認為，「川習會」表面和平底下卻暗藏洶湧，根本問題依舊未解。鏡新聞 ・ 6 小時前
投書：先一起反思歷史 再討論改路名
張居隱／文創工作者，在台灣從事社福工作多年，並考取社工師證照，也是大眾運輸迷鏡報 ・ 14 小時前
林口長庚主動脈瘤治療研究 揭示開放手術優點登國際
（中央社記者曾以寧台北31日電）林口長庚醫院最新研究指出，治療感染性原發主動脈瘤，開放手術雖初期風險略高，但長期存活率明顯優於支架手術。研究結果扭轉近年臨床微創手術趨勢，登上心臟學界重量級期刊。中央社 ・ 7 小時前
林佳龍挺林岱樺「不貪不取」！陳其邁說話了
[NOWnews今日新聞]民進黨立委林岱樺涉詐領助理費與加班費遭起訴，外交部長林佳龍29日卻突然表態力挺林岱樺，稱林岱樺有為有守、不貪不取，臉書遭灌爆，甚至被酸「是靠勢陳其邁在高雄市累積的陰德值太多，...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
支持林岱樺選高雄市長！林佳龍力挺「不貪不取」 陳其邁發聲了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導民進黨近期陸續拍板2026縣市長人選，其中高雄綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩，將面臨「4搶1」提名大戰。正國會掌門人、外交部長林佳龍昨（29）日震撼表態，力挺同派系林岱樺，並為其宣傳造勢晚會，引發討論。對此，高雄市長陳其邁今（30）日回應，尊重初選機制，也尊重選對會布局與協調。林佳龍昨晚突然於臉書發文，表態支持林岱樺，並誇讚其「深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取」，獲得大高雄鄉親的愛戴與支持。因此，他邀請市民站出來為高雄加油，更幫忙宣傳林岱樺將於岡山舉行的造勢晚會。對此，陳其邁表示，尊重黨內民主制度，且幾位候選人表現很有風度，最近都提出非常好的政策。他也強調，幾位立委過去在立法院是好同事，皆認真爭取並支持高雄預算。陳其邁認為，初選過程當中，隨著選舉節奏難免有快、有慢，也有不同布局，中央選對會則會負責協調相關事項。因此他尊重初選機制，也尊重選對會的布局跟協調。原文出處：快新聞／支持林岱樺選高雄市長！林佳龍力挺「不貪不取」 陳其邁發聲了 更多民視新聞報導挺林岱樺參選高市長惹議 林佳龍：盼給她空間好好向支持者說明中國、北韓慘了？川普批准南韓造核動力潛艇 總統李在明談判成功行政院出手修法！故意殺人、兒虐致死判處無期或逾10年 不得假釋民視影音 ・ 1 天前