效益更高 北捷轉乘停車場全委外

台北捷運公司全線共有29處轉乘停車場，北捷考量民營能減輕營運成本，去年中將淡水站轉乘停車場從自營改為民營，全線轉乘停車場都委外，國民黨議員陳炳甫、游淑慧質疑為何自營難以達成委外的投資報酬率，以及停車費會不會隨意調漲等問題。北捷回應，民營能快速導入新科技減輕成本；另若要調整費用須經主管機關同意，目前無調整情形。

為鼓勵民眾使用捷運，北捷在車站設置轉乘停車場供捷運旅客停車轉乘，原本由北捷自營淡水站轉乘停車場，已在去年7月委外，全線轉乘停車場都成為民營。

游淑慧表示，停車場委外經營後，廠商是否能隨意調漲停車費，還是會維持原本費率？她質疑，是不是捷運公司不好調漲停車費才委外，讓民間業者分一杯羹？陳炳甫則說，若委外經營投報率會變高，為何北捷自行營運難以達到同樣的水準？

北捷總經理黃清信指出，一開始停車場都是由公司自營管理，後來發現外面停車場導入的新科技，如車牌辨識系統等，可降低營運成本；北捷礙於設備重置年限無法更換、設備落後，故委由民間經營效益會來得更高。

北捷說明，所轄管的29處收費轉乘停車場原皆為自營，但考量委外停車場廠商經營規模大，也因應新科技採用新穎設備及管理，可降低營運成本等，參考各地方政府公有停車場營運方式，分標分階段陸續辦理委外經營；停車場委外後，營運費用如設備建置及維護、電費、人事費用，皆由廠商負擔，可減少支出。

北捷表示，淡水站停車場汽車553格、機車986格，委外後廠商並無調整費率，機車每次30元，汽車平日早上6時至凌晨12時，每小時30元；凌晨12時至早上6時，每小時20元。假日上午10時至凌晨12時，每小時60元、凌晨12時上午10時，每小時20元。悠遊卡停車轉乘捷運，機車每次優惠5元，汽車每小時優惠5元。