效能/算力/續航 3重進化！華碩最新Intel處理器筆電開放預購

華碩於CES 2026發表的AI筆電早鳥預購開跑！新品搭載最新Intel Panther Lake處理器，效能最高提升26% ，NPU AI算力大幅成長 203% ，完整AI支援的同時，也能有感節省電力！具備獨顯級圖形處理速度的強大內顯，最高提升120% ，無論影片剪輯或遊戲都游刃有餘。即日起至3月8日，預購ASUS Zenbook DUO (UX8407)雙螢幕AI筆電或ASUS Zenbook S14 (UX5406AA)輕薄AI筆電，登錄即贈原廠延長保固一年(價值NT$ 3,000)，並可搶先擁有同款高科技陶瓷鋁合金精品滑鼠ZenMouse (價值NT$2,490)。購買ASUS Vivobook S16 (S3607AA) 16吋大螢幕AI筆電，登錄送「柯達拍立得」(價值NT$5,490)。

除限時好禮外，消費者亦可透過華碩訂閱制方案，以更彈性的方式體驗最新AI筆電，輕鬆日付NT$60起，年年換新機！同時擁有完美守護三大服務：完美保固、失竊守護及保證回購(適用於買斷所有權後)，意外人損華碩負擔80%維修費用，使用安心有保障，詳情參考： 華碩筆電訂閱方案。

ASUS Zenbook DUO (UX8407)：雙螢幕多工情境無縫升級

榮獲CES 2026創新獎「人工智慧類別」大獎肯定，Zenbook DUO展現了智慧設計和AI應用的深度整合。兩個14吋3K Lumina Pro OLED觸控螢幕，透過創新的轉軸設計，螢幕間隙縮小70%，帶來無縫連貫的沉浸視覺體驗。搭配全尺寸磁吸式藍牙鍵盤，滿足各種雙螢幕多工需求。搭載 Intel® Core™ Ultra X9 系列3處理器，結合高達50 TOPS NPU AI算力與獨顯級圖形效能，無論4K剪輯、繪圖渲染、電競遊戲或高負載多工，都能在行動中高效完成。莫赫灰全機身採用高科技陶瓷鋁合金材質，外型設計簡約俐落、展現創新且專業的個人形象。專屬智慧軟體與直覺的手勢控制功能，工作效率大幅提升；99 Wh大電量因應全日續航，使Zenbook DUO在便攜性、效能與可靠性取得絕佳平衡，成就行動雙螢幕生產力的極致之選。建議售價：NT$94,999

ASUS Zenbook S14 (UX5406AA)：輕薄美型 智取未來

兼具頂尖效能與永續責任的Zenbook S14，獲CES 2026創新獎「永續發展與能源轉型類別」獎項殊榮。全金屬外殼採用創新與環保製程的高科技陶瓷鋁合金，觸感溫潤，抗磨耐用。纖薄機身僅1.1公分，輕1.2公斤，蘊藏Intel® Core™ Ultra 9系列3處理器的強大效能，搭載16核心配置，高效能多工處理提升40%，並具備高達27小時的全天候續航。NPU 50 TOPS加速即時翻譯等Copilot+ PC工作流程，AI運算手到擒來。配備3K ASUS Lumina OLED螢幕及4顆頂級喇叭，締造聲色俱全的影音饗宴。CNC加工散熱孔以環境散熱方式，25dB安靜散熱，加大觸控板與直覺手勢，操控流暢自如。77 Wh長效續航電力，擺脫電源線束縛，隨時隨地保持高效生產力。建議售價：NT$68,999

ASUS Vivobook S16 (S3607AA)：玩色多彩，全天候AI行動戰力。

ASUS Vivobook S16 (S3607AA)：玩色多彩，全天候AI行動戰力

全新ASUS Vivobook S16重新定義行動辦公。最高搭載Intel® Core™ Ultra 5系列 3 處理器，內建NPU算力達47 TOPS；完整支援 Copilot+ PC的最新Windows AI 功能，提供最全面的AI體驗。配備16吋大螢幕，文書、娛樂展開大視界，輕僅1.7 公斤，搭配70Wh大容量電池，最高可達25小時超長電力，輕鬆應付高效運算、發揮AI即戰力。除經典酷玩銀、夜幕灰質感雙色外，瑰蜜粉與開心果綠兩款活力新色，為日常注入滿滿活力。建議售價：NT$42,999起

ASUS Vivobook 14 (X1407AA)：學生族群AI入門首選。

ASUS Vivobook 14 (X1407AA)：學生族群AI入門首選

專為學生與小資族打造的ASUS Vivobook 14 (X1407AA)，最高採用Intel® Core™ Ultra 5系列3處理器，具備47 TOPS NPU算力，符合Copilot+ PC標準，內建華碩獨家AI應用程式「StoryCube」，聰明分類管理海量照片與影音檔案。讓AI成為學習助力，製作報告與資料檢索事半功倍，迎向高效率的AI學習新時代。建議售價：NT$35,999起