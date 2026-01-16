敏實科大攜手盟立自動化 啟動智慧機器人關鍵技術研發合作

為響應國科會「一一五年度智慧機器人關鍵技術研發與場域應用專案計畫」，敏實科技大學由林文燦副校長率領研發團隊，於十六日前往盟立集團竹科總部（盟立自動化）進行深度技術訪問與計畫交流。此次參訪旨在整合校方學術研究量能與盟立集團的產業實務經驗，共同爭取國科會智慧機器人專案計畫，強化國內智慧製造與自動化產業的全球競爭力。

敏實科技大學曾信超校長十六日表示，敏實科大定位為「人工智慧專業大學」，長期致力於智慧製造、自動化工程與AI應用技術。此次針對國科會專案計畫與盟立集團展開對接，正是落實「產學一體」的最佳典範。透過學校在智慧機器人演算法與感知系統的研究，結合盟立集團在全球自動化設備的領導地位，雙方將共同開發更具前瞻性的場域應用解決方案，為產業數位轉型注入創新動能。

林文燦副校長則指出，盟立自動化作為國內自動化系統集成的龍頭，其在半導體物流、智慧倉儲及機器人應用上擁有深厚基礎。本次參訪團隊涵蓋了智慧製造院長、系主任及各領域核心研究人員，成員包括侯光煦院長、于善淳主任、丁鏗升主任、黃敏昌老師、呂老師、張研究員及梁應平主任等專家。

林副校長強調，智慧機器人的核心在於軟硬整合與場域實戰，透過國科會專案的媒合，我們希望將校內的 AI 感測、視覺辨識技術，與盟立的精密硬體設備進行深度對接，開發出能實際解決產業痛點的智慧化技術，達成資源共享與技術共好。

此次交流重點聚焦於「智慧機器人關鍵技術」的聯合開發，雙方就計畫申請時程、研發方向及未來實驗場域之合作進行了密切討論。敏實科大未來將持續透過跨界合作，將尖端科研成果轉化為產業界的實戰即戰力。這份草案的亮點：專業團隊呈現： 將所有出席的主管與老師列入，展現校方的重視程度。