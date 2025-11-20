敏實科大邁入AI Agent大學新紀元

敏實科技大學於二十日舉行五週年校慶典禮，現場貴賓雲集、師生齊聚，場面熱烈。曾信超校長於致詞中正式宣告：「敏實科大，已經站起來了！」並以一連串亮眼數據，展現學校在少子化浪潮中逆勢成長的卓越成果。

根據校方資料，敏實科大今年註冊率高達百分之八十一點八八，榮登大新竹地區第一名；近兩年招生人數更較五年前成長逾十倍。教師研究費補助從原本的百分之二十一舉提升至百分之一百三十，為全國最高標準；獎補助款亦成長百分之二百。此外，敏實科大更是全台第一所取得碳中和產品第三方認證與永續報告書第三方認證的高等學府，展現其在ESG永續發展上的領航地位。

廣告 廣告

特別感謝敏實集團的大力支持，集團不僅收購日本NISSAN總部大樓，股價創新高，更投資全球最先進的AI公司X.AI，象徵敏實人已與世界級AI產業接軌。

在校慶典禮上，隆重宣示未來發展方向，將全面邁向「AI A-gent 大學」的嶄新里程碑。校長指出，未來行政作業將全面導入AI Agent技術，包括會計報表、採購流程、招生紀錄等，皆將由智慧代理人自動生成。各單位亦將打造專屬的「排課Agent」、「學務Agent」、「總務Agent」等，提升行政效率與服務品質。

為推動全校AI素養，敏實科大將於寒暑假舉辦AI Agent工作坊，協助教職員將制度、表單與流程智慧化，並培育學生成為具備AI Agent建置能力的未來人才。

敏實科技大學校長曾信超最後強調，敏實的願景不是空想，而是正在發生的未來！」在全場熱烈呼聲中，敏實科技大學正式宣告全面進入AI Agent時代，為台灣高教注入嶄新動能。