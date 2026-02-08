敏感時刻李四川同桌侯友宜 氣氛熱絡聊天內容曝光

國民黨籍立委葉元之今（8）日貼出新北市長侯友宜參與板橋里長聯誼會主席林榮彩舉辦的餐敘，同桌台北市副市長李四川，敏感時刻兩人同桌令人關心。（擷取自立委葉元之臉書）

外界矚目國民黨新北市長參選人選，國民黨籍立委葉元之今（8）日貼出新北市長侯友宜參與板橋里長聯誼會主席林榮彩舉辦的餐敘，同桌台北市副市長李四川，敏感時刻兩人同桌令人關心，但據了解，雖然林榮彩在席間致詞大讚李四川，並笑稱「你當新北市長要照顧板橋」，但據同樣受邀參與餐敘的新北市議員林國春透露，侯和李兩人沒有聊到選舉。

林國春說，林榮彩每年都會邀集新北市百餘名里長舉辦里長餐敘，去年是辦春酒，今年適逢選舉年，春節後大家都忙，因此趕在春節前舉辦尾牙。侯友宜每年都會應邀來和里長共襄盛舉，因為李四川曾在新北當過副市長，林榮彩也和李四川頗有交情，加上今天是假日，因此林榮彩便邀請李四川一同參與餐敘。

廣告 廣告

林國春透露，席間侯友宜和李四川相談甚歡，兩人坐著聊了將近1小時，餐敘氣氛融洽。侯友宜誇獎李四川在台北市任職表現優異，李四川則聊到落腳台北北市科的輝達很快會和台北市府簽下122億權利金的合約，會陸續先投資30億，若還要再投資二廠，北市府在北市科旁邊還有一塊地，可以提供給輝達繼續發展產業。

林國春說，李四川身為新北市民，席間也感謝侯友宜在新北市八年的優秀表現，兩人相談甚歡，餐敘氛圍甚是融洽。據透露，李四川也提到周三就會和輝達簽約。

【看原文連結】