敏感時刻驚傳火災！台鐵鐵軌旁雜草火警 斷電救火列車延誤一小時

今(22)日台鐵大肚與龍井路段間鐵軌旁出現雜草火警，台鐵立即實施斷電作業，造成列車延誤一個小時駛。(台鐵示意圖) 圖：台鐵公司／提供

[Newtalk新聞] 自從上週北車中山一帶隨機殺人案後，任何風吹草動都引起外界關注，今(22)日台鐵大肚與龍井路段間鐵軌旁出現雜草火警，台鐵立即實施斷電作業，造成列車延誤一個小時，目前火勢撲面，已恢復正常通車。

19日北車、中山發生隨機殺人事件，造成兇嫌張文在內共4人死亡，事後網路上還出現多起恐嚇犯案的預告，北捷更是受到炸彈攻擊恐嚇，引起外界恐慌，任何風吹草動都會引起關注，今天下午1點38分台鐵大肚與龍井路段間鐵軌旁雜草起火。

事後消防局獲報趕往，遣消防車2輛、消防人員3名前往，為避免射水時造成感電危險，台鐵立即實施斷電作業，火勢在2點05分控制隨即撲滅，燃燒面積10平方公尺，造成1點41分至2點36分之間的列車延誤，無人員受傷受困，如今火勢撲滅，已恢復正常通車。

