敏感時刻 駐日美軍撤泰風飛彈系統

日本防衛省17日確認，部署在山口縣駐日美軍岩國基地的「泰風」（Typhon，又稱堤豐）中程飛彈發射系統，已經撤走。該系統是美日9月舉行聯合軍演時，首次部署至日本，但時值大陸與日本關係緊張之際，美方撤走「泰風」難免引發揣測。

日本首相高市早苗在眾院答詢時明言，「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，因此招來陸方強烈反彈。據《日經新聞》17日報導，此刻在日本訪問的美國海軍作戰部長柯德爾受訪表示，高市擔憂台海局勢，他並不會感到意外。

柯德爾指出：「存立（存亡）這個詞的分量很重，我們有時候會有不同解讀」，但「我能理解她（高市）非常關切的立場」。柯德爾又說：「迄今並無任何表態改變我們的任何計畫、現行行動或既定演習，也未改變我們與日本海上自衛隊的合作與協調。」

另一方面，日本防衛省17日通知岩國市已撤走泰風陸基飛彈系統。今年9月，美日舉行「堅毅之龍」聯合軍演，美軍首次在日本境內部署泰風，該系統可搭載「戰斧」巡弋飛彈及攔截飛彈「SM-6」。由於該系統可以快速機動到位，射程涵蓋北京、上海，大陸及俄羅斯曾對這次部署表達反對。

據岩國市透露，防衛省原稱9月25日演訓結束後一周撤走泰風，但作業大幅延遲，廣島、山口兩縣的市民團體擔憂部署成為常態，會刺激周邊國家，因而在11月10日向防衛省提交申請書，要求其催促美軍撤走泰風。

不僅日本，去年4月美軍也曾在美菲聯演中部署泰風，是該系統首度在印太地區亮相，被認為具有防衛台灣及菲律賓用途。至於部署至日本的泰風屬於美國陸軍第3「多領域特遣隊」所有，該特遣隊總部位於夏威夷。

駐日美軍以陸戰隊兵力最多，今年7月也首次在沖繩（琉球）部署最新型陸基反艦飛彈系統「NMESIS」。2023年11月，美軍陸戰隊第12「濱海作戰團」在沖繩整編完成，為了因應台灣有事，預計2026年初正式新收NMESIS，由濱海作戰團負責在第一島鏈內快速部署。