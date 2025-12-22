敏感時機！黑衣男拎皮箱捷運站狂奔 遭3警攔查打開全是「戰鬥陀螺」

台北捷運隨機攻擊事件後，全台各地風聲鶴唳，警方也加強巡查。高雄一名男子為了趕時間送東西給朋友，在捷運站內狂奔，但因身穿黑色大衣、手拎黑色皮箱，引起警方注意。男子表示，當時有三名員警在捷運月台將他攔下，詢問是否能打開皮箱檢查，結果打開皮箱場面相當尷尬，因為裡頭全都是「戰鬥陀螺」。

男稱遭3警攔下 尷尬！皮箱打開全是「戰鬥陀螺」

昨（21）日晚間8點多，身穿黑色大衣的長髮男子接到朋友來電，表示有一個黑色箱子遺留在他的店內，拜託他幫忙送到高鐵左營站，隨後他一路狂奔到中央公園站準備搭捷運，卻在此時被三名員警攔下，詢問是否能打開箱子檢查。結果箱子一打開，場面瞬間尷尬，因為裡頭全是「戰鬥陀螺」。