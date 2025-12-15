敏感肌秋冬保養怎麼選？5款嚴選洗沐保養，從頭到腳一次搞定！

季節轉換時，最怕肌膚因選錯保養品而失衡。尤其近期台灣天氣忽冷忽熱，乾燥、出油與敏感輪番上陣，這時在清潔與保養上更需要細心挑選，才能穩定膚況、守護肌底。精選五款秋冬必備洗沐保養單品，從頭到腳、從潔淨到修護，讓你無論氣候如何變幻，都能用最溫柔的方式照顧自己。

施巴潔膚露

德國皮膚科品牌施巴 sebamed 一直以來都是敏感肌的安心選擇。 source：施巴 sebamed

踏進浴室的那一刻，白瓶潔膚露的低調專業感彷彿在說：「讓我幫你的肌膚重新呼吸吧。」德國皮膚科品牌施巴 sebamed 一直以來都是敏感肌的安心選擇。這款經典潔膚露採無皂鹼配方，搭配 pH 5.5 弱酸科技，溫和潔淨不緊繃。專利鎖水磁石 PENTAVITIN® 與維生素 B3、B5、B7、尿囊素共同保濕修護，洗去髒污的同時，也為肌膚留下一層柔軟水感。潔淨之後的那一聲「啊～舒服」，是秋冬肌膚最需要的放鬆時刻。

GLITTER 果凝保濕面膜 & GLOW 鎮靜舒敏面膜

來自希臘語「閃耀」的 LAMPSI，主張無性別、無膚質限制的普適保養哲學。 source：LAMPSI

來自希臘語「閃耀」的 LAMPSI，主張無性別、無膚質限制的普適保養哲學。以科學與植萃融合，喚醒肌膚原生的光澤與修復力。雙星面膜是這季的焦點：GLITTER 果凝保濕 蘊含法國蘋果與銀耳萃取，深層注潤、維持水油平衡，讓乾燥肌恢復飽滿彈嫩；GLOW 鎮靜舒敏 則結合多重修復與亮白成分，穩定泛紅、淡化暗沉，為敏感與熬夜肌注入安定光澤。無論是保養日常或犒賞時刻，一敷，肌膚立刻回到平靜與透亮。

SOAPBERRY FLORAL WATER 雪絨花精萃純露洗髮精

洗髮不只是清潔，更是一種頭皮的療癒儀式。 source：古寶無患子

洗髮不只是清潔，更是一種頭皮的療癒儀式。古寶無患子 以天然無患子潔淨力結合雪絨花酸，從髮根開始深層修護，使髮絲更強韌、髮量感倍增。添加有機薰衣草花水，為敏弱頭皮注入鎮靜與芳香療效，每一次搓揉起泡，都是頭皮放鬆的瞬間。

九珍山椒神草液態皂沐浴露

這款液態皂沐浴露嚴選九種草本精華與天然無患子皂素 source：古寶無患子

延續品牌的自然哲學，這款液態皂沐浴露嚴選九種草本精華與天然無患子皂素，泡沫細緻、清爽不黏膩，連敏感肌也能安心使用。它不只是洗去一身疲憊，更在每次沖水間強化肌膚屏障，讓身心都能重獲輕盈。

夜歸胺基酸淨化洗顏粉

FULOGY 夜歸胺基酸淨化洗顏粉以植物來源胺基酸為基底 source：御膚膳坊 FULOGY

夜晚，是肌膚與心靈最需要溫柔釋放的時刻。FULOGY 夜歸胺基酸淨化洗顏粉以植物來源胺基酸為基底，細緻粉末能溫和帶走油脂與髒污，洗後柔嫩不乾澀。淡淡的野薰衣草香氣讓人沉靜，讓洗臉不只是步驟，更成為結束一天的療癒儀式。

