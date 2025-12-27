敏感肌、酒糟族能泡湯嗎？皮膚科醫師傳授「溫泉療癒不傷膚」正確攻略

寒流一波波來襲，氣溫驟降的夜晚，回家洗個熱呼呼的熱水澡，或跳進熱氣蒸騰的溫泉池中，無疑是許多人冬天最放鬆的時刻。然而，對於皮膚科醫師而言，這樣療癒的季節，往往也是冬季癢門診最忙碌的時候。

不少民眾都有類似的慘痛經驗：原本只是想泡湯放鬆身心，回家後卻發現皮膚開始乾癢、泛紅、脫屑，甚至讓原本已經穩定的青春痘或酒糟肌突然大惡化。中華民國美容醫學醫學會常務理事、專注於顯微監測的資深皮膚科醫師宋奉宜嚴肅提醒：「熱」對皮膚來說，不只是舒服的溫度，同時是實實在在的「物理劑量」。 若缺乏正確的護膚觀念，泡湯不但無法療癒身心，反而可能成為加速皮膚屏障受損的元兇。

為什麼冬天越洗越乾？關鍵在「皮膚屏障」的崩解

要理解泡湯後的皮膚問題，首先得認識我們的皮膚構造。皮膚最外層的角質層，就像是一道堅固的防護城牆；而由角質細胞與細胞間脂質共同形成的「天然皮脂膜」，則負責鞏固這道防線，幫助鎖住體內水分並阻隔外界刺激。

但在冬季，氣溫降低會導致皮脂分泌自然減少，這道皮膚屏障因此變得相對脆弱。此時若再長時間接觸高溫熱水，容易引發兩個嚴重的生理後果：

1. 皮脂膜流失： 高溫會迅速溶解並帶走皮膚表層原本就不多的皮脂膜，如同用熱水洗碗去油一樣，使皮膚瞬間失去第一道保護。

2. 水分快速蒸散：角質層在長時間浸泡時會吸水膨脹，雖然當下看起來水嫩，但細胞間的保濕因子卻會隨著過度水合而流失。一旦離開水面，水分蒸發的速度反而比平常更快，形成「越洗越乾」的惡性循環。

上面兩個原因就是許多人泡湯當下覺得皮膚滑嫩，擦乾身體後卻迅速感到緊繃、刺癢，甚至出現紅熱不適的主要原因。

三大問題肌膚的泡湯指南：可以泡嗎？怎麼泡？

並非所有問題膚況都不應該泡湯；只要掌握適合的關鍵與技巧，青春痘、脂漏性皮膚炎等患者，還是有機會享受湯池的療癒感。宋奉宜醫師針對不同膚質建議如下：

1. 青春痘與脂漏性皮膚炎：【縮時、低溫】

許多人誤以為高溫可以去油，溫泉中的硫磺還對痘痘殺菌。事實上，高溫會刺激皮脂腺與汗腺分泌增加，同時熱水洗去表層保護膜，導致角質乾燥緊縮。結果就是加速分泌的油脂與汗水受到堵塞，加上硫磺等滲入皮膚的刺激作用，皮膚發炎現象更為嚴重。

醫師建議：降低泡湯水溫，同時縮短浸泡時間，泡完後立即補充安全的清爽保濕，以重建皮脂膜，避免毛孔堵塞。

2. 酒糟肌（玫瑰斑或玫瑰痤瘡）：【局部、降溫】

酒糟肌的核心問題包括臉部血管的神經調節異常。溫泉的高溫環境會強迫臉部血管劇烈擴張，結果就是泡湯後臉部潮紅多日不退，甚至誘發丘疹與膿疱。

醫師建議：嚴格避免全身浸泡，最多只浸泡腳部與小腿，並隨時用濕冷毛巾減少臉部血管受熱擴張。

3. 敏感肌或屏障受損者：【暫停、修復】

所謂的敏感肌膚，事實上就是皮膚處於屏障破損狀態。溫水進一步損傷原已脆弱的角質屏障，溫泉中豐富的礦物質等酸鹼成分，又因過度滲入而成為刺激來源。作用疊加使紅腫、刺痛的發炎表現變得更明顯。

醫師建議：在肌膚屏障尚未完全修復健康之前，應盡量避免泡湯，以免造成二度傷害。

冬季癢還是皮膚炎？分辨與保養的訣竅

遇到冬季皮膚乾癢，民眾往往難以分辨這究竟只是單純的乾燥，還是已經演變成發炎現象？宋奉宜醫師提供一個簡單的判斷標準：如果您規律使用成分單純的安全乳液或乳霜加強保濕，一兩天內症狀就能明顯改善，這樣通常屬於單純的皮膚乾燥。如果持續保濕兩週以上仍然泛紅、搔癢、起疹子，甚至癢到影響睡眠，多半表示已經進行到疾病狀態的皮膚炎，就應當立即停止自行嘗試各種市售產品，盡速就醫進行專業評估。

泡湯後不適？記住「降溫、清潔、鎖水」急救三步驟

如果您不小心泡太久，感覺皮膚出現發紅、發燙或刺癢，請立即執行以下急救步驟以降低傷害：

1. 降溫（Cool Down）： 第一時間離開熱源並適度降溫，使用冷毛巾濕敷或吹涼風，就能減少溫熱效應對血管與組織的持續傷害。

2. 清潔（Cleanse）： 使用溫涼的清冷水沖洗全身，將溫泉的礦物質等酸鹼刺激成分沖洗乾淨，以避免殘留物質在水分蒸發後濃度變高，加重皮膚刺激。

3. 鎖水（Lock-in Moisture）： 這是修復的關鍵。把握洗澡擦乾後的「黃金三分鐘」，趁皮膚含水量還高的時候，盡快塗抹含有油脂的安全乳液或乳霜。利用油脂建立「人工皮脂膜」，強行鎖住水分。

結語：冬季護膚，重點在「少破壞」

宋奉宜醫師最後提醒，預防永遠勝於治療。冬天護膚的核心觀念，不在於不斷地「進補」昂貴保養品，而在於避免對皮膚屏障造成傷害。

皮膚是一個「會說話的器官」。當你發現每次泡湯或接觸熱水之後，皮膚出現持續性的泛紅、粗糙或刺癢，這就是皮膚發出「超出負荷」的警訊。學會控制水溫、縮短時間，並在事後確實做好保濕修復，就能在享受冬日溫暖的同時，真正守住肌膚的健康與美麗。

