敏感肌、酒糟肌為何冬天大爆發？皮膚科醫師曝元凶是「這洗臉習慣」

每到秋冬，敏感肌與酒糟肌患者都會明顯增加，許多人覺得「天氣冷所以臉變乾、變紅」。然而臨床觀察並非如此，中華民國美容醫學醫學會常務理事、皮膚科醫師宋奉宜指出，冬季肌膚失控的最大原因，其實不是冷空氣，而是熱水清潔所造成的深層脫脂。

宋奉宜醫師指出，皮膚的真正鎖水力來自角質層中由脂質維持的層板結構，像是多層重疊的保護牆。當清潔水溫超過 30°C，這些脂質會被迅速溶解，使層板鬆脫、排列破壞。如此一來，即使事後擦再多乳液，也只能停留在表面，無法修補已經流失的深層脂質。許多人洗完臉感到刺癢、緊繃、容易脫皮，甚至「越保濕越油亮」，正是因為皮脂膜被熱水破壞後，表層油脂無法正常乳化，表面看似出油，實際卻乾燥得更嚴重。

熱水讓「角質」更難清理

宋奉宜醫師表示，皮膚鏡影像同樣證實了熱水造成的三種典型變化。首先是皮脂膜大量被沖走，使角質層像瓦片掀起般片狀脫落，這是乾燥性皮膚炎常見的樣子。其次，熱水會刺激擴張中的微血管，使酒糟肌或敏感肌在清潔後立刻爆紅、灼熱，患者常形容「像被燙到一樣」。

角質栓堵塞，真皮微血管受到刺激後更加敏感、腫脹。（圖／宋奉仁醫師提供）

第三則是許多人誤信的「熱水能打開毛孔」其實是錯誤觀念。真實情況是，角質栓在熱水下吸水膨脹，接著因脫脂而變得更乾硬，反而使毛孔像被更緊實的角質壓住，粉刺更難代謝，因此常看到「越洗越堵、越控油越長粉刺」的情況。

皮膚屏障乳化失敗後，毛孔彷彿被「水泥」堵住。（圖／宋奉仁醫師提供）

宋奉宜醫師說，相較之下，常溫冷水（約 20～25°C）對敏感、酒糟與發炎性皮膚更為友善。這樣的水溫足以清潔，但不會大量溶解皮脂，洗後不會有明顯緊繃，也能讓血管稍微收縮，緩解紅與熱的不適。

粉刺一按就掉 才是是皮膚正常代謝

宋奉宜醫師指出，在長期皮膚鏡追蹤中，當患者改以常溫冷水清潔、減少刺激後，皮脂膜逐漸恢復，角質層變得更飽滿、結構更完整，毛孔內的角質栓也因自然乳化而較容易排出，許多患者因此發現粉刺「輕輕一按就掉落」，而這並非清潔力變強，而是屏障修復後皮膚正常運作的結果。

正確處置後，真皮影像中毛孔角質栓自然乳化，容易排出。（圖／宋奉仁醫師提供）

秋冬保養的核心並不在於疊加多少產品，而是避免錯誤的清潔方式。宋奉宜醫師提醒，許多自認是油性肌的人，其實並非真正的「大油肌」，而是角質乾硬、乳化失敗造成的假性出油。研究顯示囊腫型重度油性肌在華人族群比例並不高，多數人的油光是表層堆積的油脂無法順利排出所造成，這意味著過度清潔與熱水只會讓角質栓更硬、粉刺反覆加重。

保養皮膚不用靠過多護膚品

宋奉宜醫師呼籲，事實上，真正能讓皮膚變好的關鍵並不是買更多產品，而是「不要再把皮膚洗壞」。皮膚原本就具備修復屏障的能力，只要不反覆受到熱水與摩擦刺激，角質層有機會自行恢復。如果你長期因臉紅、乾癢或粉刺困擾，建議尋求皮膚科協助，搭配皮膚鏡或伍氏燈追蹤。當皮膚屏障逐漸重建時，你會真正感受到：最有效的保養，不是多做，而是停止那些讓皮膚變糟的習慣。