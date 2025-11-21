敏感肌、酒糟肌為何冬天大爆發？皮膚科醫師：別再怪冷空氣，熱水才是真正元凶！
【記者 陳姿穎／台北 報導】每到秋冬，皮膚科門診總會聽到同樣的抱怨：「天氣冷，用熱水洗臉、洗澡很舒服，但為什麼洗完臉卻更紅、更乾，甚至脫皮？」
這種「當下舒服、事後惡化」的差異，是敏感、酒糟與脂漏性皮膚炎等發炎性皮膚在冬季特別容易失控的主因。皮膚科醫師指出：多年臨床經驗與皮膚鏡影像都顯示——溫熱水才是冬季肌膚失控的最大兇手。
皮膚的鎖水力其實不在乳液與精華液，而是來源於表皮 40〜60 層的角質層板。角質層板就像60張重疊的紙，每層之間都覆著脂質，共同形成堅韌的保護結構。然而當清潔水溫超過30°C，這些脂質就會被溶解沖走，使層板鬆動剝離。經深層脫脂性破壞的皮膚，即使事後補擦再多保濕產品，這些外來油脂也只能淺淺滲入表層，無法修補深層損傷，於是便產生刺癢、緊繃、泛油、反覆乾裂等冬季常見問題。這也解釋了冬季癢（脫脂性皮膚炎）患者的常見疑惑：「我明明擦很多乳液，為什麼還是沒改善？」
熱水如何讓皮膚越洗越糟？皮膚鏡下的三個真相
第一，熱水會迅速破壞皮脂膜（圖一）
這層由皮脂、汗液與脂體乳化形成的天然保護膜，本來就因冬季分泌偏低而相對脆弱。一旦熱水造成大量脫脂，角質層間黏著瞬間瓦解就讓表皮鬆散，難以保持緊密度。皮膚鏡的監測發現「角質層像一片片瓦片掀起般脫落」，這是典型的乾燥性皮膚炎表現。
第二，熱水會刺激擴張的微血管，讓敏感肌與酒糟肌迅速爆紅（圖二）
許多患者形容：「洗完臉像被燙到一樣，又紅又痛。」皮膚鏡影像同樣可以看到微血管明顯擴張，甚至伴隨血色素滲出沉積的影像，與患者描述的慢性發炎症狀完全一致。
第三，「熱水能打開毛孔」是百分百的迷思（圖三）
真實情況是：熱水讓角質栓吸水膨脹後再迅速脫脂，結果使得角質栓更乾硬、更緊實，也更難乳化排出。顯微影像可以看到這些毛孔彷彿被「水泥」堵住：裡面是堅硬的黑色核心，外層又被乾硬角質壓住，粉刺自然不易代謝。少量溢出的皮脂因乳化失敗，只能浮在表皮，使人誤以為「又乾又油」。
為什麼常溫冷水洗臉才是敏感肌與酒糟肌的真正解方？（圖四之一、圖四之二）.
20〜25°C常溫冷水是一個「既能清潔、又不破壞皮脂膜」的安全溫度。微涼的水溫同時幫助擴張的微血管稍微收縮，改善紅、熱、脹等不適，對各種發炎性皮膚問題都很友善。
更關鍵的是，正確且適度的清潔使皮脂得以保留，角質層板的黏著得以維持，皮膚屏障就有機會啟動自然修復。醫師表示，在長期皮膚鏡追蹤中可看到，隨著皮脂膜恢復，表皮顯微結構逐漸變得飽滿而完整，毛孔內的角質栓也因自然乳化而更容易排出。這正是許多患者改用清水洗臉後，粉刺反而「輕輕一按就掉落」的原因。
秋冬洗臉原則：有證據的減法比盲目的加法更有效益
肌膚的清潔與保養重點並不是選用什麼產品，而是避開錯誤的清潔方式：
● 使用微涼常溫冷水，盡量保留皮脂膜
● 不使用刷具或毛巾摩擦，只需以指腹輕洗
● 清洗略乾之後，30秒就能不緊繃，這就是合格清潔
「不緊繃」代表皮脂膜基本完好，也代表肌膚沒有受到過度傷害。
許多人擔心：「我是大油肌，冷水會洗不乾淨嗎？」
事實上，研究顯示囊腫型青春痘僅佔青春痘族群 5〜6%，顯示真正的「大油肌」在華人族群並不常見。多數人「自覺油光」的錯覺其實是角質乾硬、乳化失敗造成的假性泛油狀態。此時再使用熱水脫脂，只會讓角質栓變得更硬、更難代謝；於是愈控油愈敏感，粉刺也愈反覆而嚴重。
結語：真正的好皮膚不是「買」出來，而是「省」出來
在琳琅滿目的保養品與醫美廣告中，我們常忘記皮膚本來就具備強大的自癒能力。醫師提醒：保留天然皮脂膜、減少刺激傷害、避免熱水脫脂，才是恢復健康膚況最關鍵的步驟。
敏感肌與酒糟肌在秋冬最重要的行動不是追求新品，而是——把水龍頭調回常溫冷水，停止熱水與搓揉，讓皮膚重新啟動自我修復。
如果你長期因為臉紅、乾癢或粉刺反覆困擾，建議尋求皮膚科協助，搭配皮膚鏡與伍氏燈追蹤，以科學方式管理膚況。當屏障逐漸恢復，你會發現：最有效的保養從來不是堆疊，而是回到皮膚的本質——不傷害，才有修復。（照片業者提供）
