敏感詞彙！日本高官對記者說「你長得像熊」 遭批評急道歉
據日媒近日報導，日本國家公安委員長赤間二郎，被爆出曾私下對記者說：「你長得像熊」，引起外界批評，尤其是近來熊害問題嚴重，這番言論更顯得敏感，赤間昨天（11/7）在眾議院，正式對自己的不當言論，表示歉意。
據日媒《週刊文春》報導，日本國家公安委員長赤間二郎，今年10月23日結束例行記者會後，與記者私下互動時，談到近日的熊害事件，赤間表示：「太危險了，我不會去現場視察」，他還對現場一名男記者說：「你長得像熊一樣。」
對話互動遭媒體爆出後，引起外界批評，尤其是日本今年熊害事件激增，甚至有些人被熊攻擊而死，這時候以熊來形容人，顯得格外敏感。
赤間昨天出席眾議院預算委員會，立憲民主黨議員池田真紀質問，相關報導內容是否有發生，赤間回應：「我是說大家一起前往現場視察，不一定合適，因為很危險。」
對於「長得像熊」這段發言，赤間也表示歉意：「以對方的體格、氣質或外貌，講出這段話，是非常不恰當的，我感到非常抱歉。」
議員池田強調：「這是非常不恰當且不慎重的言論，你應該收回。」赤間說道：「如果這段話遭到誤解，或被批評不恰當，我未來會更嚴肅面對自己的工作」、「我收回這段發言，並致上歉意。」
對於閣員的失言風波，首相高市早苗強調：「內閣將繃緊神經做事，我本人也會抱持這種想法。」
據悉，赤間屬於自民黨內的「麻生派」，是眾議院神奈川第14選區的議員，已連任6次。
