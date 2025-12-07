敏感！《阿凡達3》香港改2026上映 片商不提副標「火與燼」
全球矚目的《阿凡達》系列新作及香港電影《我們不是什麼》因敏感情節而延期上映，引發各界關注。《阿凡達：火與燼》（阿凡達3）原定於12月17日在香港上映，但因片名太過敏感，電影公司決定將上映日期延至2026年。同樣受影響的還有香港本土電影《我們不是什麼》，該片涉及巴士爆炸和乘客燒死的劇情，也因火災事件而宣布改檔。
《阿凡達》系列最新作品原計劃推出，電影預告中展示了潘朵拉星球面臨新威脅，居民為生存而戰的故事情節。然而，由於電影副標題「火與燼」，因為香港大埔宏福苑大火引起了敏感聯想。面對這一情況，電影發行方迅速做出反應，在公告中不再提及中英文副標題「火與燼」，而是直接以《阿凡達3》稱呼這部作品。電影公司表示，原定12月17日上映的電影將延期至2026年，並向所有受影響的香港市民表達深切慰問，承諾會儘快公布新的上映日期。
同樣因火災敏感議題而延期的還有香港本土電影《我們不是什麼》。這部電影的預告片中包含巴士爆炸案和乘客被燒死的情節，同樣因宏福苑大火事件而宣布改期。該片的發行方發表聲明，表示在這個令人哀痛的時刻，希望先為所有受影響的人送上最深切關懷，對於上映時間的調整深感抱歉，並承諾會在合適的時候再與大家相見。
隨著這兩部電影的延期，香港耶誕檔期只剩下梁詠琪主演的《逆轉上半場》，這是一部傳遞滿滿正能量的電影，對現在的香港社會而言，或許也是最適合上映的作品。
