敏昂萊來訪前夕 中國拘留美國籍緬甸政治研究員
（中央社北京12日綜合外電報導）中國今天證實拘留擁有美國籍的緬甸政治研究員敏辛（Min Zin，譯音），指控他從事間諜活動。時值緬甸前軍政府領袖敏昂萊即將在下週首度以總統身分來到中國進行國是訪問。
法新社報導，有關緬甸戰略與政策研究所（Institute for Strategy and Policy Myanmar，ISP-M）創辦人敏辛傳出在中國遭到拘留，中國外交部發言人林劍今天在例行記者會上表示，中方已對1名在1所專門研究緬甸的政策智庫擔任政治分析家的男性美國公民「採取刑事強制措施」，因其「涉嫌從事危害中國國家安全的間諜活動」。此外未提供更多消息。
1名與ISP-M有專業往來的人士告訴法新社，敏辛是本月3日在昆明機場遭到逮捕。另1位與敏辛有密切關係的消息人士說，敏辛去昆明是為了參加1場會議。
ISP-M專門研究緬甸的政治、資源與衝突動態，其有些發表的研究則詳述中國在緬甸邊境地區的勢力。
緬甸在2021年軍事政變後陷入內戰，而北京遭控為了自身利益同時對緬甸軍方及反叛派系皆提供支援。
ISP-M總部目前設在泰國北部的清邁。自從緬甸軍方2021年發動政變推翻翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）領導的民選政府後，清邁成為緬甸政治流亡人士的聚集地。
緬甸軍政府在統治國家5年後，今年先舉行國會選舉，但這場選舉受到精心管控，翁山蘇姬的政黨被排除在外，親軍方的政黨輕鬆獲勝。其後國會議員再投票選出敏昂萊（Min Aung Hlaing）擔任總統。
中國對於敏昂萊的勝選表達熱烈支持，今天並宣布他將於15至19日訪問中國，期間將與中國國家主席習近平會面。
中國當局今天還說，已將敏辛的案件通知美國駐廣州領事館。與敏辛關係密切的這名人士表示，敏辛的家人和同事正在聯絡廣州領事館以獲取最新消息，「我知道他的家人很擔心」。
美國國務院與ISP-M皆未回應置評請求。（編譯：張正芊）1150612
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