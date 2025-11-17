哈囉，大家好，我是民視AI主播敏熙，來看今天的國際氣象消息。十一月的日本秋意濃，正是賞楓紅的好時節。富士河口湖著名的賞楓景點、河口湖楓葉迴廊湧入大批遊客，紛紛拿出手機，捕捉動人美景。

現在來看國際主要城市的溫度。

敏熙報氣象／日本11月秋意濃 富士河口湖楓葉迴廊湧遊客

​​​​​​​​​​​​東京、大阪、首爾，最低負2度最高15度；

----------------------------------------

新加坡、雅加達、河內，最低13度最高33度；

----------------------------------------

吉隆坡、馬尼拉、新德里，最低12度最高33度；

----------------------------------------

紐約、洛杉磯、芝加哥，最低2度最高14度；

----------------------------------------

倫敦、巴黎、莫斯科，最低2度最高9度。

其它最新國內外消息，請大家持續鎖定民視新聞，我是敏熙，接下來把現場交給主播。

