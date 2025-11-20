敏盛智慧健康執行中心揭牌，智慧健康醫療管理邁入新紀元。（記者陳華興攝）

記者陳華興／桃園報導

敏盛綜合醫院通過衛生福利部「健康台灣深耕計畫-敏盛智慧健康管理與整合照顧計畫」，於二十日在敏盛綜合醫院二十樓演講廳，舉辦健康台灣深耕計畫-敏盛執行中心揭牌儀式，宣告敏盛醫療體系在智慧健康與整合照護領域邁入全新裡程碑。

敏盛醫院執行長楊弘仁表示，本次活動邀集衛生福利部、桃園市政府衛生局、合作醫療機構代表及協力廠商共同出席，象徵跨機構合作全面啟動，攜手推動北桃園區域的智慧健康服務升級。

楊弘仁指出，敏盛醫院長期倡議「以病人為中心」的整體照護理念，此次成立「敏盛執行中心」將進一步整合院內外醫療及社區資源，強化預防醫學、健康促進、慢病管理與長照服務連結，打造更完整的智慧健康管理模式，成為桃園地區健康照護的重要示範基地。

張楊全副總裁指出，智慧健康照護包括：「AI臨床判讀」：於合作機構部署Deeap x-ray DeepSono等骨骼與心臟檢查AI，已完成六千人士判讀，並導入衛福部認證之乳房攝影AI，提升診斷敏感度與效率。「流程優化」：透過數位平台進行數位掛號、語音病歷與健康建議推送，使醫護行政作業更流暢。「智慧語音記錄與資料整合」：導入智慧語音紀錄提升文書效率，建制smart on FHIR 跨院資料交換平台，降低醫護在資料處理上的負擔。「偏鄉服務與遠鉅照護」：結合遠距復健、中西醫團隊與智慧監測，提升偏鄉醫療可及性。「智慧醫院建置」：於三院區導入智慧白板、床頭卡與資訊安全平台，打造可擴散的智慧醫療模式。

陳文鐘總院長表示，綜合張副裁所述，這五項智慧措施讓例行性作業得以科技、標準化，醫護團隊能將更多時間專注於病人照護本身，真正提升品質與效率。同時回應衛福部「健康台灣」政策，落實在地康管理與醫療資源共享。此次揭牌不僅宣示敏盛醫療體系在「健康台灣深耕計畫」上的新布局，更代表醫院在智慧醫療、社區健康、ESG與社會責任領域持續向前邁進，為桃園市民打到更完善、可近性更高的健康支持系統。