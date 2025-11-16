敏盛醫療體系50週年 攜手社區辦ESG永安漁港淨灘
記者陳華興／桃園報導
為響應ESG永續行動並慶祝敏盛醫療體系成立五十週年，盛弘醫藥股份有限公司、敏成健康科技股份有限公司、敏成股份有限公司及楊梅分局楊梅民防中隊聯合主辦「敏盛五十週年ESG公益淨灘活動」，特別以「客家文化與在地永續」為主軸，於一一四年十一月十五日上午九點至下午一點在桃園市新屋區永安漁港南岸第三段熱烈展開，邀請體系同仁與眷屬共同參與，齊心守護海洋環境。
本次淨灘活動以「環保＋公益＋地方文化」為三大核心理念，由體系副執行長張長榮及敏成公司董事長楊坤璋等長官帶領員工共同投入。活動內容除實際清理海灘廢棄物、進行塑膠微粒分類與垃圾調查外，也安排「客家美食半日遊」體驗，讓環境守護與文化永續相互交融，使參與者在寓教於樂的過程中實踐綠色生活。
活動地點鄰近海洋客家牽罟文化館與笨港灣停車場，地形平坦、安全易行，並設有盥洗與休息區，十分適合親子共同行動。主辦單位亦向桃園市政府環保局申請環保工具與清運支援，並自備手套、鐵夾、垃圾袋等共計超過一百五十份，確保參與者能安心投入環保行動。
值得一提的是，本次活動也結合治安與反詐騙宣導，由楊梅分局分局長張仁傑、偵查隊副隊長項德全、交通隊張文政組長及永安派出所所長黃仁佑 現場向同仁與眷屬提醒最新詐騙手法、交通安全觀念及自我防護要領，藉由淺顯易懂的案例提升民眾防詐意識，期盼大家在守護環境的同時，也能守護自身財產與安全。
敏盛醫療體系副執行長張長榮表示，邁入五十週年之際，醫療服務不僅重視人本關懷，更致力推動環境永續與社會責任。透過「敏盛五十週年公益淨灘活動」，期待喚起更多人對海洋保育的重視，讓愛與永續從日常生活開始扎根，共同打造更美好的健康環境。
其他人也在看
台中踏青新景點 雪山坑環線步道啟用
台中市府近年逐步建置登山步道，「雪山坑步道」第一期工程去年底完工通行，攜手交通部觀光署投入3千多萬元串聯二期工程，形成2.4公里大環線步道，於今年2月開工，歷經約8個月施工，於今年10月底順利完工，目前開放通行，步道全長約2.4公里，串聯桃山部落周邊自然生態與原民文化景點，成為融合泰雅文化與生態保育自由時報 ・ 1 天前
扇形鹽田116年納入台江公園
記者林雪娟∕台南報導 扇形鹽田日前出現「藍眼淚」，引來大量人潮，然因設施規劃不夠完善…中華日報 ・ 1 天前
一雙「全循環鞋」的誕生！ 見證台灣製鞋革命
台北市 / 綜合報導 台灣過去是製鞋王國，隨著產業的升級與變化，循環材料成為未來趨勢，根據統計 全球 每年大約有220億雙鞋成為垃圾，由於異材質的黏合讓鞋子的回收難上加難。現在有台灣知名製鞋品牌願意發起綠色革命，致力於打造「全循環鞋」，鞋面採用 海洋廢棄物 材質製作，鞋墊則是使用回收泡棉，同時攜手產業技術研發，突破異材質的黏合，採用物理性的發泡技術打造鞋子的中底，單一材質製作的鞋子平均碳排僅7公斤，而且能夠100%進入回收系統，從設計端推動循環經濟，為台灣製鞋王國開創永續新局。敲打、裁切、縫合，一雙雙鞋在師傅的巧手中成形，這是台灣製鞋王國日復一日的縮影，創立超過一甲子的品牌主打MIT，如今要踏上一條不一樣的路，發起串聯要讓鞋子不只耐穿更要回到源頭。製鞋品牌業者柴德宏說：「從製成到在地的品牌，銷售的終端的網路，我們就覺得說其實我們有這個責任，去帶動循環的意識跟產業整體的升級。」看準未來趨勢決定和台灣的消費者，發起循環訴求，一雙鞋除了鞋面上的零件，鞋墊、中底、鞋底這些異材質的黏合，讓回收難上加難，於是第一步他們把腦筋動到廢棄泡棉上。若大的空間每個月至少回收30噸的泡棉，這些來自各個泡棉廠的邊角料，將要重新破碎進入循環產線，加入色料經過鍋爐加熱，大約30分鐘能完成一顆泡棉，經過裁切進入下個流程，主播雷雅說：「(回收泡棉所製成的材料，在經過前端的加工之後，就會來到成型機，經過180度的高溫熱壓塑形，就可以得到一雙完整的鞋墊)。」加上鞋面採用海廢材質製作，但也只完成了一半，真正的魔王是中底，要做到整雙鞋子都可以進入到回收系統，其實最重要就是中間這個中底，它必須是要用物理性的發泡，才可以進入回收系統，而確實現在就有台灣的廠商，做到這樣子的技術。 鞋技中心鞋品科技副組長林彥文說：「採用了一個TPU這個材料，TPU這個材料它本身物性夠強，它可以直接做物理發泡，很輕易地在後面去做熱熔回收造粒的部分，再回到製程端，再去做回收再利用。」不用添加發泡劑，而是採用液態氮發泡，只需要一段式製程，大量減少耗能。低密度物理發泡業者陳亭偉說：「那射槍的第一段是透過加熱的方式，將這個材料熔融，達到這個穩定之後，我們就開始注入，慢慢地注入氮氣，我們就會很快速的，將材料注入到模具當中。」攤開數據全循環鞋，平均碳排僅7公斤，是運動休閒鞋的一半，也比傳統皮鞋減少5.8倍，從籌劃到正式量產花了整整五年，鞋技中心鞋品科技副組長林彥文說：「回收的話可能還是要從設計端，比如說指定材料指定製成的使用，才會在後端的部分做比較好的回收的行為。」製鞋品牌業者柴德宏說：「他必須要有人去跟市場消費者們，去訴求這件事情，不只是一個產品，而是一個循環的生活形態跟商業模式。」事實上這不只是一雙鞋，而是從品牌願意自身發起，希望改變消費者所串起的產業革命，更是製鞋王國踩出的永續新路。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
經典賽》日本陷「雙重危機」三巨頭若缺席 恐成史上最冷清一屆
明年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）被視為日本隊挑戰二連霸的重要舞台，卻在開賽前陷入主力球星可能缺席、轉播權又引發民怨的「雙重危機」。中時新聞網 ・ 1 天前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 14 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
收入不輸台積電上班！3男吃住家裡 老父開一條件、賺錢全得上繳「國庫」
三個兒子踏入社會前，他就建議及要求他們將每月薪水，除了生活開銷外全數繳入「國庫」（由母親代為儲蓄）。因為孩子住家裡、吃家裡，這樣的強制儲蓄是為未來打下基礎。直到他們結婚，他就會兌現承諾：本利歸還，並加贈房子當新房。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續
47歲的舒淇近日接受訪問時，再度提到生育話題。她說自己從小其實沒有特別嚮往婚姻，也不太相信「專一」，但「想不想要小孩」這題，她坦然回應：「一直都想，只是一直沒有如願。」她曾透露，外界以為她是選擇丁克，其實並非如此，而是因為原生家庭不幸福，「從小被打到大」，害怕自己會複製父母的教育方式，把痛苦延續到下一代。這種「想生卻不敢生」的矛盾，比「不想生」更真實，也讓不少女性感到共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚
F4今年在五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，久違多年再度合體，掀起歌迷回憶殺，原本即將再度重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天頻頻在直播中暴雷，遭唱片公司除名，最終將以三缺一形式亮相，他昨(15日)舉辦個人演唱會時，唱到齊秦成名曲《大約在冬季》，竟然唱到哽咽落淚。中時新聞網 ・ 4 小時前
日韓交流賽／對日10連敗 韓媒粗暴痛批：這也配叫國家隊？
「這也配叫國家隊嗎？」韓媒《OSEN》以粗暴標題描述南韓隊在交流賽首戰以4：11敗給日本隊，吞下自2015年起的職業級對戰10連敗，投手群全場11次的四死球成為批判重點，形容自家棒球仍是「井底之...聯合新聞網（運動） ・ 9 小時前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 1 天前
義大利老闆怒嗆16台客「滾吧！」氣炸只點5披薩3啤酒 被台網出征關IG
義大利蒙泰卡蒂尼泰爾梅一間「pizza dal pazzo」披薩店的老闆，近日用義大利語拍片公審，指控店內16位台灣觀光客只點5份披薩、3杯啤酒，片中台灣顧客聽不懂，還笑著對鏡頭打招呼比讚、比YA。老闆最後甚至情緒很激動嗆「台灣滾吧，太棒了。」影片PO上IG後，立刻引發許多台灣網友出征批評，披薩店老闆只好將IG暫時關閉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
棒球》日本強化試合傳捷報！ 日本武士隊11比4力退強敵韓國
2025日本武士強化試合今天（15日）在東京巨蛋熱烈開打，日本隊中繼投手森浦大輔雖遭到韓國連續2支全壘打的重擊，讓對手先馳得點，但有著打線全場12支安打、海灌11分的援護，最終日本隊以11比4取得強化試合的首場勝利。Yahoo奇摩運動 ・ 20 小時前
台大傅鐘前聚集數百人 大氣系學生「雞排加珍奶」打賭爽約收場
日前有自稱台大大氣系網友匿名在社群平台打賭，台北市在鳳凰颱風襲台期間會放颱風假，若預測失準將於今天中午12時在傅鐘前發放300份雞排加珍奶，引發討論。傅鐘今天清晨起陸續累積數百人排隊，形成難得奇觀，不過時限一到，並未有任何人到場實踐諾言，有台大同學認為，民眾應該加強媒體識讀能力。自由時報 ・ 5 小時前
于北辰道歉「對不起，不會有下次」 原因與韓國瑜有關！
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出通緝令，總統賴清德籲立法院長韓國瑜應聲援沈，但韓卻稱這是自己生病卻要別人吃藥。桃園市議員于北辰看到韓國瑜的相關言行，覺得很後悔曾投票給韓，「對不起，不會有下次了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭毀滅式爆料「不只小偉館嫂」！她揪這段對話驚：國安局應介入調查
網紅館長陳之漢14日被元老級員工「大師兄」李慶元「毀滅式爆料」，除了特助小偉與館嫂一事外，爆料中館長還被質疑收受中國資金，根據曝光的對話紀錄，館長坦言此前「誤判情勢」，並計畫前往中國尋找機會。對此，媒體人吳靜怡就直言，館長事件分成私人和可能涉及國安反滲透法的問題，呼籲「國安局應該要啟動介入關心」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前