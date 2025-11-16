敏盛50週年系列活動 「淨灘護海洋、環保永留長」ESG公益行動啟動
為響應ESG永續行動並慶祝敏盛醫療體系成立50週年，盛弘醫藥股份有限公司、敏成健康科技股份有限公司、敏成股份有限公司及楊梅分局楊梅民防中隊聯合主辦「敏盛50週年ESG公益淨灘活動」，特別以「客家文化與在地永續」為主軸，於114年11月15日（星期六）上午9點至下午1點在桃園市新屋區永安漁港南岸第三段熱烈展開，邀請體系同仁與眷屬共同參與，齊心守護海洋環境。
本次淨灘活動以「環保＋公益＋地方文化」為三大核心理念，由體系副執行長張長榮及敏成公司董事長楊坤璋等長官帶領員工共同投入。活動內容除實際清理海灘廢棄物、進行塑膠微粒分類與垃圾調查外，也安排「客家美食半日遊」體驗，讓環境守護與文化永續相互交融，使參與者在寓教於樂的過程中實踐綠色生活。
活動地點鄰近海洋客家牽罟文化館與笨港灣停車場，地形平坦、安全易行，並設有盥洗與休息區，十分適合親子共同行動。主辦單位亦向桃園市政府環保局申請環保工具與清運支援，並自備手套、鐵夾、垃圾袋等共計超過150份，確保參與者能安心投入環保行動。
值得一提的是，本次活動也結合治安與反詐騙宣導，由楊梅分局分局長張仁𠎀、偵查隊副隊長項德全、交通隊張文政組長及永安派出所所長黃仁佑現場向同仁與眷屬提醒最新詐騙手法、交通安全觀念及自我防護要領，藉由淺顯易懂的案例提升民眾防詐意識，期盼大家在守護環境的同時，也能守護自身財產與安全。
此外，活動全程響應減塑政策，不提供瓶裝水，改設置飲水補充站，鼓勵自備環保杯；並提醒大家穿著「敏盛50週年紀念綠色服」，展現團隊凝聚力與環保精神。
活動結束後，全體人員前往「友福花園農莊」享用在地風味午餐，包括鵝肉雙拼、和風九孔、佛跳牆等特色菜餚，慰勞所有參與者的辛勞並促進同仁情感交流。
敏盛醫療體系副執行長張長榮表示，邁入50週年之際，醫療服務不僅重視人本關懷，更致力推動環境永續與社會責任。透過「敏盛50週年公益淨灘活動」，期待喚起更多人對海洋保育的重視，讓愛與永續從日常生活開始扎根，共同打造更美好的健康環境。
更多新聞推薦
其他人也在看
【公告】仁新代子公司Belite Bio (Swiss) AG公告轉投資設立日本子公司及指派轉投資子公司董事事宜
日 期：2025年11月16日公司名稱：仁新(6696)主 旨：代子公司Belite Bio (Swiss) AG公告轉投資設立日本子公司及指派轉投資子公司董事事宜發言人：王正琪說 明：1.事實發生日:114/11/142.公司名稱:Belite Bio, Inc3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:由本公司之子公司Belite Bio, Inc全資持有之子公司；本公司持有Belite Bio, Inc48.70%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為42.01%；若再假設該子公司發行之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為38.86%。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股稀釋之影響請參閱113年度股東會年報「陸、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事項章節說明。5.發生緣由:為配合集團業務發展、組織調整及稅務規劃，Belite瑞士子公司Belite Bio (Swiss) AG轉中央社財經 ・ 18 小時前
【公告】安成生技召開重大訊息記者會及新聞稿內容
日 期：2025年11月16日公司名稱：安成生技(6610)主 旨：安成生技召開重大訊息記者會及新聞稿內容發言人：吳怡君說 明：1.事實發生日:114/11/162.公司名稱:安成生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於114年11月16日20:30於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心11樓(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)召開重大訊息說明會，說明本公司 NORA520治療產後憂鬱症 (PPD) 第二期臨床試驗重要療效指標結果。新聞稿全文如下：安成生物科技股份有限公司（股票代碼：6610，以下簡稱“安成生技”）旗下開發中新藥 NORA520 用於治療產後憂鬱症 (postpartum depression, PPD) 之美國第二期臨床試驗，於今日取得主要療效指標之統計數據，結果給藥組與安慰劑組之間的差異並未達到統計學顯著意義。本試驗為一項隨機、雙盲、安慰劑對照之研究，共納入九十三名成人女性重度產後憂鬱症患者，並以一比一比一的比例分派至安慰劑組及兩組不同給藥頻率的 NORA520治療組，受試者自首次服藥起進行為中央社財經 ・ 18 小時前
楊梅「健康漫步遊」熱力全開 仙草哥、花仙子帶隊嗨翻清晨
由桃園市楊梅區公所主辦、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署及頭重溪三元宮協辦的114年度楊梅趴趴走「健康漫步遊 梅好愛相隨」，於11月16日清晨熱鬧登場，現場湧入萬名民眾熱情參與，沿途洋溢笑聲與歡呼，展現楊梅充滿活力的城市魅力。活動一開場，楊梅區公所吉祥物「仙草哥」與「花仙子」現身與民眾熱情互動，為健走隊伍打氣助陣。接著由在地舞團 JOY LIFE 帶來青春洋溢的開場舞，炒熱全場氣氛。隨後由勞動局長李賢祥、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署分署長賴家仁、客家事務局黃泓家專門委員及區長施永恭與頭重溪三元宮、三湖三元宮、啟明宮、錫福宮四尊水官神祇、各級長官共同領隊倒數起走，伴隨掌聲與歡呼聲，萬人隊伍正式啟程，象徵祝福與活力齊發。健走路線規劃於「楊梅秀才步道」，沿途設有多組街頭藝人表演，包括折氣球、腹語術與夢幻泡泡秀，還有趣味禮物如泡泡水發送活動，吸引大小朋友駐足欣賞、歡笑不斷。路途中更有「小夢想樂團」以輕快旋律陪伴健走者，讓參與者在音樂與自然間，感受幸福節奏。活動現場同樣熱鬧非凡，共設有 40個在地特色攤位，從楊梅風味小吃、文創商品到親子手作體驗，香氣四溢、人潮不絕。桃竹苗分署特別規劃深受好評的職訓體台灣好新聞 ・ 23 小時前
快搶！犀牛盾 × NIJISANJI 聯名商品、預購販售概要一次看
本次的預購販售將以臺灣與日本為對象，自 2025 年 11 月 1 日起為期一個月，於 RHINOSHIELD 犀牛盾官方網站獨家開賣。此外，RHINOSHIELD 犀牛盾臺北西門店將於 11 月 13 日至 11 月 30日期間，舉辦本次聯名商品與特典的期間限定展示活動。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
蘇澳淹大水外界歸咎蘇澳溪分洪道延宕 鎮長李明哲發文揭真相
宜蘭蘇澳鎮鳳凰颱風期間淹大水，外界歸咎於蘇澳溪分洪道工程遲未動工。蘇澳鎮長李明哲今天（16日）以「宜蘭需要治水，不是噴口水」為題發文，直指分洪道工程不是中央拖，也不是縣府不做，是「制度＋物價」，讓案子必須重新調整。李明哲在個人臉書粉專發文說，最近看到某些媒體把蘇澳溪分洪道寫成行政院工程會不重視、中央自由時報 ・ 1 天前
廟會誇張彩雲煙火釀空污 高雄環保局：最重可罰10萬
高雄市鳳山區一間廟宇舉辦廟會遶境，未申請行經前鎮區瑞北路，沿途燃放大量鞭炮，還誇張放起彩雲煙火，網路今曝光流傳，環保局今認定造成空氣污染，最重可開罰10萬元。鳳山區一間廟宇上周舉辦廟會遶境，跨轄前鎮區串聯廟宇逗熱鬧，卻未依規定申請遶境活動，行經前鎮區瑞北路等，封路施放大量鞭炮，產生大量濃煙，影響人車自由時報 ・ 1 天前
敏盛醫療體系50週年 攜手社區辦ESG永安漁港淨灘
記者陳華興／桃園報導 為響應ESG永續行動並慶祝敏盛醫療體系成立五十週年，盛弘醫藥股…中華日報 ・ 22 小時前
驚！違反重大訊息規定 「這家」公司遭重罰3萬！
台灣證券交易所對臺灣中華化學工業股份有限公司違反重大訊息規定，處以新臺幣3萬元違約金。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
安成生技NORA520治產後憂鬱症，二期臨床試驗未達統計學顯著意義
【財訊快報／記者何美如報導】安成生技(6610)今（16）日宣布，旗下開發中新藥NORA520用於治療產後憂鬱症(postpartum depression, PPD)之美國第二期臨床試驗，於今日取得主要療效指標之統計數據，結果給藥組與安慰劑組之間的差異並未達到統計學顯著意義。該試驗為一項隨機、雙盲、安慰劑對照之研究，共納入九十三名成人女性重度產後憂鬱症患者，並以一比一比一的比例分派至安慰劑組及兩組不同給藥頻率的NORA520治療組，受試者自首次服藥起進行為期三天的住院口服治療。試驗設計採取封閉式檢定程序(closed testing procedure)，以控制多重檢定 (multiplicity testing)所可能產生的統計偏差，主要療效指標(primary endpoint)則為受試者於第四天的漢氏憂鬱量表（HAM-D17）分數相較基線的差異，以及包括用藥後八天和三十天的療效等次要療效指標(secondary endpoints)。根據此次主要療效分析，兩組NORA520給藥組的合併結果與安慰劑組相比未達統計上顯著差異，p值為0.72。然而在整體安全性方面，試驗過程中未發生任財訊快報 ・ 8 小時前
冷空氣明殺到「冷剩14度」 3地區越晚雨勢越大
冷空氣明起報到，各地降溫明顯，氣象署預估北部低溫恐從20度跌至16度，東北季風挾帶水氣也將帶來降雨，基隆北海岸與宜蘭更有局部大雨。雖未達冷氣團或寒流等級，週三仍偏涼冷，週末冷空氣減弱後氣溫才有望回升。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
今年秋冬最強冷空氣！週二晚間急凍「一路冷到這天」
今（16）日各地早晚仍涼；臺灣東北部地區、基隆北海岸及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。氣象粉專也指出，週一起台灣北部跟東部就會變天，且這波冷空氣將會是今年秋冬以來最強的。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
快訊／3縣市持續大雨特報 一路要下到今晚！
快訊／3縣市持續大雨特報 一路要下到今晚！EBC東森新聞 ・ 5 小時前
入秋以來最強冷空氣報到！未來一周氣溫溜滑梯 周末溫度漸回升
氣象署表示，今天（17日）東北季風增強，將是入秋以來抵達台灣最強的一波冷空氣，北台灣氣溫率先開始下降，天氣愈晚愈涼，迎風面水氣多，雨勢愈晚愈明顯，明天天氣如何？氣象署指出，明天、周三（18日、19日）東北季風影響，中部以北及宜花天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼，各地感受會比較冷一些，預計周末才漸漸回升。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 8 小時前
強冷空氣南下「雲街」現蹤！北台灣率先轉濕冷 低溫下探16℃
各地天氣轉涼了！天氣風險分析師林孝儒表示，今起一波東北季風正逐漸南下增強，北台灣率先感受到天氣轉濕轉涼；同時前氣象署長鄭明典也分享衛星雲圖上已出現代表冷空氣南下的「雲街」跡象，顯示冷空氣影響正逐步擴大。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
最強冷空氣「挑戰首波冷氣團」！明全台大降溫這天剩12度 濕→乾時程曝
中央氣象署指出，今（16）日迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，外出請攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴；氣溫方面，西半部高溫約27至30度，東半部則為25至27度，各地低溫普遍為19至22度，早晚感受較涼。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
變冷番薯！入秋最強冷空氣要來了 北部、東北部「這2天」恐探12度
別被現在溫暖的陽光給騙了！中央氣象署今（15）日表示，雖然今明兩天北部和宜蘭回暖，但氣象署預報員張竣堯提醒，全台早晚仍偏涼，注意基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨。此外，下週一（17日）開始，今年入秋最強冷空氣來襲，氣象專家吳德榮指出，冷空氣南下後，迎風面的北部、東北部及東部將轉為有雨，氣溫也急速下滑，「下週二、週三（18日、19日）是這波冷空氣最強勁的時間！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高雄月世界驚見「5層樓高」垃圾山 藍酸：又是邱議瑩選區
高雄燕巢月世界再現「垃圾山」！高市府環保局今（17）日接獲通報，立即派員前往稽查，現場數十噸垃圾已堆成5層樓高，散發濃烈惡臭。環保局人員破袋檢查後發現，部分垃圾來自台南等地，目前已調閱監視器追查不法業者是否涉案。藍營則點名，又是綠委邱議瑩的選區出事，呼籲高市府盡快找到元凶負責，不要最後又讓市民為惡劣的環境破壞者埋單。中時新聞網 ・ 3 小時前
全台降溫！連2天低溫剩12度 「雨最多」地區曝
氣象署今晨4時許發布「陸上強風特報」，東北風明顯增強，今晨至明晚台中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率（橙色燈號），基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣（含蘭嶼、綠島...CTWANT ・ 8 小時前
把握今日最後暖陽！明起東北季風再增強 大雨炸5地最強時刻曝
今（16）日迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，外出請攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒民眾，把握週日最後暖陽，週一起東北季風將會再度增強。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
週一迎入冬首波冷氣團 全台最低溫恐下探13度
生活中心／綜合報導今天（16）艷陽高照，好天氣週一就會變調。最強冷空氣南下，挑戰入冬以來首波冷氣團，全台大降溫，周一入夜後，北部、東北部有感變冷，週二週三低溫下探15度，甚至沿海及空曠地區可能到13度，就連南部地區，低溫也只剩17度左右。民視 ・ 22 小時前