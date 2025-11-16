敏盛50週年系列活動 「淨灘護海洋、環保永留長」ESG公益行動啟動





為響應ESG永續行動並慶祝敏盛醫療體系成立50週年，盛弘醫藥股份有限公司、敏成健康科技股份有限公司、敏成股份有限公司及楊梅分局楊梅民防中隊聯合主辦「敏盛50週年ESG公益淨灘活動」，特別以「客家文化與在地永續」為主軸，於114年11月15日（星期六）上午9點至下午1點在桃園市新屋區永安漁港南岸第三段熱烈展開，邀請體系同仁與眷屬共同參與，齊心守護海洋環境。

本次淨灘活動以「環保＋公益＋地方文化」為三大核心理念，由體系副執行長張長榮及敏成公司董事長楊坤璋等長官帶領員工共同投入。活動內容除實際清理海灘廢棄物、進行塑膠微粒分類與垃圾調查外，也安排「客家美食半日遊」體驗，讓環境守護與文化永續相互交融，使參與者在寓教於樂的過程中實踐綠色生活。

活動地點鄰近海洋客家牽罟文化館與笨港灣停車場，地形平坦、安全易行，並設有盥洗與休息區，十分適合親子共同行動。主辦單位亦向桃園市政府環保局申請環保工具與清運支援，並自備手套、鐵夾、垃圾袋等共計超過150份，確保參與者能安心投入環保行動。

值得一提的是，本次活動也結合治安與反詐騙宣導，由楊梅分局分局長張仁𠎀、偵查隊副隊長項德全、交通隊張文政組長及永安派出所所長黃仁佑現場向同仁與眷屬提醒最新詐騙手法、交通安全觀念及自我防護要領，藉由淺顯易懂的案例提升民眾防詐意識，期盼大家在守護環境的同時，也能守護自身財產與安全。

此外，活動全程響應減塑政策，不提供瓶裝水，改設置飲水補充站，鼓勵自備環保杯；並提醒大家穿著「敏盛50週年紀念綠色服」，展現團隊凝聚力與環保精神。

活動結束後，全體人員前往「友福花園農莊」享用在地風味午餐，包括鵝肉雙拼、和風九孔、佛跳牆等特色菜餚，慰勞所有參與者的辛勞並促進同仁情感交流。

敏盛醫療體系副執行長張長榮表示，邁入50週年之際，醫療服務不僅重視人本關懷，更致力推動環境永續與社會責任。透過「敏盛50週年公益淨灘活動」，期待喚起更多人對海洋保育的重視，讓愛與永續從日常生活開始扎根，共同打造更美好的健康環境。

