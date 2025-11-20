救了全村的人！大馬村長病倒開刀 萬人集氣：村長加油

花蓮縣 / 吳欣蓉 綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創光復鄉，所幸大馬村全員平安撤離，當中村長王梓安功不可沒，不過，他的女兒、前中華女足代表隊隊長王湘惠昨(19)日卻發文透露，爸爸因為過度操勞開始發燒，要進行手術救治，宣布大馬村的事務聯繫村幹事，物資也請暫緩。

王湘惠表示，「最擔心的事，還是發生了，災後第56天，超人也會累」，透露爸爸因為過度操勞開始發燒，發炎指數往上升，自己真的理解爸爸撐著壓力，未曾好好休息，那份疲憊有多深。

王湘惠透露，鳳凰颱風又把光復便橋沖斷，因此18日他們只能臨時繞到瑞穗就醫，但爸爸昨日的狀況仍然不好，於是2位老人家又開著193縣道，慢慢開了好久，終於抵達花蓮慈濟醫院急診室。

王湘惠說，災情期間，父母從未離開過村落，只能一直扛著高壓和無止盡的重建，而現在自己身在異國，能做的只有祈禱、牽掛，目前確定要進行手術，願神看顧爸爸的健康，並宣布村落事務請聯繫村幹事，物資也請暫緩。

消息曝光後，上萬名網友也紛紛留言替村長集氣「硬朗的王爸爸先喘口氣、多休息！」、「祈祝 王村長 早日康復 健康平安！」、「祝福 王爸爸早日恢復手術一切順利，平安健康喜樂出院。加油」、「村長平安，祝早日康復，謝謝您，辛苦了」、「村長加油」。

