「救了全村的男人」住院9天康復 大馬村長王梓安：繼續為村民服務

記者呂彥、胡芷瑄／花蓮報導

先前為了重建花蓮光復鄉大馬村，王姓村長病倒了住進醫院動手術，經過9天休養，村長在社群平台上PO出「出院照」，他更預告下週一就會回到崗位，繼續服務村民。

花蓮縣光復鄉大馬村長生病住院。

​光復鄉日前遭到堰塞湖溢流重創一片狼藉，但大馬村長王梓安帶領全村平安撤離，一直被喻為救了全村的男人，日前因為積勞成疾住進醫院手術，女兒還曾發文表示最擔心的事還是發生了，如今經過9天休養終於出院。

記者：「當時您聽到要開刀是不是整個人會？」

王梓安太太許寶文：「我當然會很緊張，我說我怎麼辦怎麼辦，可能要休息好久好幾天，我說家裡的事情怎麼辦。」

花蓮縣光復鄉大馬村長王梓安：「我還是要感謝我們關心我的全國的朋友，還有我們部落的族人，非常關心我的身體，昨天我已經出院了，那麼當然是出院了之後也是為了部落的事情，要去為大家服務。」

花蓮縣光復鄉日前淹水成災，大馬村長王梓安帶領全村民安全撤離。

當時村長發燒不退，被太太載到花蓮慈濟醫院，檢查後在慈濟醫院開刀，前（27）日出院 ，28日回到大馬村家中，術後還被醫生要求不要亂走亂吃的王村長整個臉都瘦了下來，但他一心還是掛念著要為大家服務，關心村民的復原工作，不想休息太久，預計從週一又要開始繼續服務村民。

