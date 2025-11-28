「救了全村的男人」回來了！大馬村長「住院9天」康復出院 曬照報平安

記者羅欣怡／花蓮報導

花蓮光復鄉大馬村長王梓安，9天前因病住院，昨（27日）出院返家。（圖／翻攝畫面）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創光復鄉，大馬村長王梓安帶領全村平安撤離，被稱為是「救了全村的男人」，但災後第56天，王梓安積勞成疾住進醫院手術，術後經過9天的休養，王梓安昨（27日）在社群平台上PO出「出院照」，預告下週一就會回到崗位，繼續服務村民。

「最擔心的事，還是發生了…」9天前，王梓安的女兒在社群發文提到，爸爸歷經56天的救災工作病倒了，因為過度操勞開始發燒，發炎指數往上升，她心疼地寫下：「我真的懂爸爸撐著，未曾好好休息，那份疲憊有多深。」

廣告 廣告

經過手術和修養，王梓安昨天順利出院，他在Threads上PO出一張出院照片，臉上掛著淺淺的微笑，手上提著出院文件，看起來精神不錯，寫下「謝謝你們，也祝大家平安！」

「救了全村的男人」大馬村長王梓安昨（27日）出院，預計下週一重回崗位。（圖／翻攝自王梓安Threads）

王梓安說，住院9天他有好好的休息，鄉長林清水也有到醫院探望，假日再持續休養兩天，「下週一就會回去上班！」對於自己被稱讚「拯救全村的男人」，王梓安謙虛表示「他只是做自己村長該做的事情」；被問到病情，王梓安也說因膽囊、肝臟出狀況，所以醫院決定開刀治療，笑稱自己是是「肝膽相照」。

貼文曝光後，網友也紛紛湧入留言「村長請保重，照顧好身體」、「祝王村長身體健健康康！回部落也請多多保重身體」、「平安！為了村民拼，也別太累啦」。

更多三立新聞網報導

男友毒駕跑給警察追！女友「被載著跑」還腿軟 一查…也是個通緝犯

少女中心安置突暴食！垃圾桶翻出「事後丸」空盒 社工揪出職軍3次狼行

轉機遭武裝人員押走！台男「人在杜拜警局」妻露臉：手機被扣，人安全

無黨議員兄站台挺陳見賢！ 鄭朝方：我管不住他，鄭家也管不住我

