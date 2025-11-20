救了全村的男人！ 女兒曝：大馬村長病倒動手術

花蓮縣 / 綜合報導

之前花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，光復鄉大馬村村長王梓安被譽為救了全村的男人但現在他病倒了。

王梓安的女兒在社群平台表示，最擔心的事情還是發生了，災後第56天，村長因為過度操勞開始發燒，卻又遇鳳凰颱風把光復便橋沖斷，村長夫妻為了就醫，繞道開很久的車，抵達醫院後緊急進行手術。不少網友湧入貼文加油打氣，紛紛表示花蓮的超人一定要康復。

