「救了全村的男人」驚傳病倒！大馬村長疑過勞 送醫急開刀

花蓮縣光復鄉大馬村，在9月馬太鞍溪堰塞湖潰壩災情中，因村長王梓安認真執行撤離措施，實現「全村零傷亡」，被村民譽為「救了全村的男人」。然而，災後第56天，傳出他因過度操勞發燒病倒，緊急送醫並確定需接受手術，引發大批網友關注。

被譽為「救了全村的男子」花蓮光復鄉大馬村村長王梓安，傳出病倒消息，多達3萬名網友關心集氣。（圖／中天新聞）

台灣國家女足代表隊隊長王湘惠19日在臉書及Threads平台上透露，父親王梓安因長期未曾休息、過度操勞，開始發燒且發炎指數不斷上升。她表示，許多人說爸爸是超人，但爸爸其實也會累，「我真的懂爸爸撐著，未曾好好休息，那一份疲憊有多深。」

由於鳳凰颱風沖斷光復便橋，王梓安18日只能臨時繞到瑞穗就醫，但19日狀況仍然不好。王湘惠指出，兩位老人家又開著193縣道，慢慢開了好久，終於抵達花蓮慈濟醫院急診室，醫師確認需要緊急手術。

王湘惠在社群平台上心痛地說，「災情期間，我的父母卻從未離開過村落，只能一直扛著高壓和無止盡的重建。而現在身在異國的我，能做的只有祈禱、只有牽掛。」她不僅希望神能看顧爸爸的健康，同時也宣布目前村落事務暫停，「物資也請先不要送了，拜託大家，爸爸需要休息。」

貼文在臉書、Threads上分別吸引超過1萬、3.7萬人按讚，大批網友湧入留言替王梓安集氣。有網友留言表示，「村長好好休息，你是花蓮的超人，早日康復」、「王村長才是真正有在做事的，早日康復」、「硬朗的王爸爸先喘口氣、多休息！極端氣候下多變化的災害環境，導致防災治災避災是場長期的奮戰，這不是單單你一個人的責任」。

也有網友留言祝福，「祝福您平安度過難關，繼續帶大家恢復家園」、「上帝保佑王村長早日康復、元氣滿滿」、「昨晚知道村長發燒無法參加會議，希望村長好好休息，早日康復。健康是最重要的」。

