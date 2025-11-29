地方中心／趙永博 花蓮報導

花蓮光復鄉大馬村，日前因為堰塞湖溢流，受創嚴重，但事發前，大馬村長〝王梓安〞一戶一戶敲門，帶領所有村民及時撤離，成功「零傷亡」，被譽為"救了全村的男人"，卻也因為積勞成疾，住院手術，在經過九天的休養後，王梓安康復出院。

花蓮縣光復鄉大馬村長王梓安：「昨天我就出院了，所以我太太就從慈濟醫院接我回到家」。

看起來神清氣爽，氣色良好，大馬村長王梓安的談吐間，也不時露出微笑，儘管住院開刀後，經過9天休養，康復出院，但身體還是有些虛弱。

王梓安太太許寶文：「(當時您聽到開刀是不是整個人會)，我當然會很緊張，我說怎麼辦怎麼辦，這個可能要休息好久好幾天，我說家裡的事情怎麼辦」。

救了全村的超人！光復大馬村長病倒手術休養9天出院

王梓安也在社群平台報平安，感謝大家關心。（圖／民視新聞）

想起先生開刀前的情況，王梓安的太太，心還是會揪一下，還好雨過天晴，王梓安也在社群平台報平安，感謝大家關心。

村民：「當然是很開心啊，當然啊一個村長為了我們這樣奔波，他健康也是讓我們村民很放心啊」。

大馬村長王梓安（09.23）：「 欸趕快撤離了啦 不要一直在這邊 大家好大家好」。

當初王梓安就是這樣用廣播器，重複提醒大家趕緊撤離，也挨家挨戶，一一敲門，讓所有村民在堰塞湖溢流前，全都平安離開，也因為"零傷亡"，被大讚是"救了全村的男人"，但代價就是積勞成疾。

救了全村的超人！光復大馬村長病倒手術休養9天出院

王梓安挨家挨戶敲門，讓所有村民在堰塞湖溢流前平安離開。（圖／民視新聞）

當時，王梓安高燒不退，被太太緊急送往醫院檢查並開刀，27號出院，28號返回大馬村家中之後，雖然醫生囑咐，不要亂走，但王梓安一心掛念的還是大馬村的復原工作。

花蓮縣光復鄉大馬村長 王梓安：「那首先我還是要感謝，我們關心我的全國的朋友，還有我們部落的我們族人，那也非常關心我的身體，那昨天我已經出院了，那麼當然是出院了之後，也是為了部落的事情來去為大家服務」。

儘管人在家裡，但王梓安心心念念的依舊是村民。

