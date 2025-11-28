救了全村的超人！光復大馬村長病倒手術...出院了

大馬村村長王梓安病倒動手術，昨日已順利出院。（圖／東森新聞）





花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月發生溢流，大馬村的村長王梓安及時撤離全村，讓村落沒有傷亡，被稱為「救了全村的男人」，事發後他持續為村民奔波，卻在本（11）月20日病倒入院動刀，好在經過休養，王梓安在昨（27）日發文報平安，「我出院了！」

王梓安在昨晚6時31分於社群發文，「我出院了！謝謝你們，也祝大家平安！」並附上一張全身照，照片中的他人在醫院前，全身黑色打扮，頭上戴著一頂鴨舌帽，右手提了一個紅色的袋子，左手則是抓著口罩，臉上神情輕鬆掛著淺淺的笑容，看起來氣色十分不錯。

貼文引發網友熱議，「祝王村長身體健健康康！回部落也請多多保重身體」「恭喜村長！ 請多休息不要太操勞～」「恭喜村長康復出院了，近來天氣冷，保暖要做好哦」「村長記得按時吃飯、喝水、也要記得回診」「病後還是要多休息一下。」「好人一生平安健康！」

王梓安把大馬村村民當家人，救了全村後持續為災民奔波，災後近60天卻病倒了，膽囊、肝臟發炎指數持續升高，高燒不退，其女兒在社群發文，不捨表示「大家說爸爸是超人，但是他也會累」。好在經過手術後已慢慢恢復，經過近10天的休養，王村長也在昨天順利出院。

