救人不分信仰！ 澳洲「國民英雄」徒手奪槍肩中5槍

澳洲雪梨邦迪海灘日前發生恐怖攻擊事件，一名槍手在猶太人活動現場開槍掃射，造成多人死傷。生死關頭，一名身穿白衣的男子不顧自身安危，在槍手子彈用盡的瞬間，徒手奪下對方槍枝，成功阻止更大規模傷亡，其英勇行為震撼澳洲社會，也讓他被譽為國民英雄。

這名白衣英雄是經營水果攤的艾哈邁德。事發後，他因肩膀中彈重傷送醫，目前仍躺在病床上，左手臂纏著厚厚紗布，仍需接受多次手術治療。澳洲總理艾班尼斯前往探視時表示，能夠見到艾哈邁德是一種莫大的榮幸，並盛讚他是真正的澳洲英雄，且為人謙遜。

回顧事發當下，艾哈邁德原本與友人相約前往現場喝咖啡，卻突遇恐怖分子開槍掃射。根據其父親穆罕默德轉述，艾哈邁德在混亂中察覺槍手藏身於樹後並持有武器，在對方子彈打光的瞬間，毫不猶豫衝上前奪槍，成功制止攻擊行動。

然而，就在奪槍後不久，槍手的同夥在遠處再度開火，艾哈邁德肩膀連中四、五槍，當場重傷倒地。穆罕默德表示，兒子曾在警界服役，內心始終懷有保護他人的使命感，看到現場有人倒地流血，良知與責任感驅使他挺身而出。

艾哈邁德於2006年從巴基斯坦來到澳洲並成為公民，目前育有兩名女兒。他的父母表示，在恐攻當下，兒子不分宗教、不論背景，只想守護每一條生命，對他的行為感到無比驕傲。穆罕默德也提到，艾哈邁德的英勇事蹟已獲全澳媒體廣泛報導，甚至連美國前總統川普也公開表達感謝。

艾哈邁德的母親馬拉凱則表示，得知事情來龍去脈後，內心充滿驕傲，因為兒子是在幫助別人。醫院外，民眾陸續獻上鮮花，向這位「白衣英雄」致敬，不少雪梨居民直呼難以置信，認為他展現了驚人的勇氣與堅強意志。

目前艾哈邁德因手部與手臂重傷，仍需多次手術治療，各地民眾自發發起募款行動，累計金額已突破新台幣5300萬元，盼能協助他順利復原。艾哈邁德在最危險的時刻挺身而出的英勇行為，不僅拯救了無數生命，也感動了全世界。

