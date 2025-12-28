救人也救狗！邵雨薇遇強震拉母避難 愛犬「拉血虛脫」抱衝急診一夜未眠

記者陳宣如／綜合報導

宜蘭外海27日深夜爆發芮氏規模7.0地震，全台民眾都被嚇到，許多藝人也紛紛在社群平台上關心粉絲、報平安。女星邵雨薇就表示，當時自己剛回到高雄家中，地震發生後，她第一時間急忙拉著媽媽避難，沒想到愛犬「迪底」突然出現拉肚子、出血症狀，讓她當下既擔心又手忙腳亂。

7.0強震讓邵雨薇的心情也被「震的亂七八糟」。（圖／翻攝自邵雨薇臉書）

邵雨薇今（28）日在社群平台向粉絲問候：「地震大家還好嗎？謝謝私訊關心的大家，家裡一切平安。」她回憶，昨晚地震發生時她剛回到家，立刻拉著媽媽躲在桌子下避難，「但是高雄的狗狗『迪底』他剛好身體不適一直不願意過來，不停地繞圈圈聞味道，找好一個位置之後突然開始拉肚子。」

地震時邵雨薇剛好回到高雄老家，她急忙拉著媽媽避難，沒想到愛犬（圖）突然「拉血虛脫」。（圖／翻攝自邵雨薇臉書）

邵雨薇透露，由於突如其來的地震，加上愛犬狀況異常，她的心情也跟著「震得亂七八糟」，到了半夜她發現「迪底」果然狀況太不對勁，已經拉血無力，便抱著牠直衝有急診的寵物醫院。她坦言自己在深夜持續照料「迪底」直到清晨，幸好經過緊急醫療處置，一切沒有大礙。

折騰了一個晚上，邵雨薇躺平睡覺時已經是早上6點半，她除了發文向粉絲報平安，也有感而發表示「地震這天真的很混亂，希望大家都平安。小迪一切健康平安。」

邵雨薇在社群平台報平安。（圖／翻攝自臉書）

貼文中，邵雨薇附上一張愛犬「迪底」乖巧坐在毛巾上、神情安然的照片，網友也湧入留言關心，「雨薇要注意安全喔！」、「迪底平安耶～要繼續開心搖晃」、「迪底也要健健康康！」、「平安就好」。

