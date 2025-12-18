救人優先卻吃罰單惹民怨 高雄首創AI辨識減誤判

為減少爭議並提升執法精準度，高雄市警局首創導入AI影像辨識過濾機制，從源頭降低不必要的舉發與申訴。高市警交大提供



民眾行經路口聽聞救護車警號，依規定停讓卻反遭科技執法開罰，事後仍須費時申訴，引發民怨。統計顯示，113年及114年至今，因避讓救護車遭告發並申訴案件分別為23件及13件，雖全數撤銷，仍造成好心受罰困擾。為此，高市警局全國首創導入AI影像辨識過濾機制，從源頭降低誤罰，提升執法精準與人性化。

依規定，駕駛人若聽聞救護車執行緊急救護任務的警號卻故意不避讓，將依違反處罰條例裁處3600元罰鍰並吊銷駕照；若因此導致人員死傷，最高可處9萬元罰鍰，警方呼籲，行車或騎車時務必配合避讓，確保救護任務順利進行。

實務上卻有民眾善意避讓救護車，卻因科技執法判定而遭開罰的情形；高市警交大統計，113年及114年至今相關申訴案件分別為23件及13件，雖最終皆撤銷罰單，但民眾仍需耗費時間與心力申訴，造成不必要的負擔。

為減少爭議並提升執法精準度，市警局全國首創導入AI影像辨識過濾機制，選定高雄榮民總醫院及高雄國軍總醫院周邊道路，於左營區大中一路與鼎中路口、苓雅區中正一路與輔仁路口兩處科技執法設備作為示範。

警方表示，系統可即時分析影像與交通動態，主動辨識因避讓救護車衍生的違規行為，經篩選後再由員警人工複核，確認屬合理避讓即不予舉發，從源頭降低誤罰與申訴案件。

警交大進一步指出，未來將優先在醫院周邊擴大建置相關設備，並逐步推廣至全市重要路段，期盼在維護交通秩序的同時，也兼顧人性化執法，共同守護市民的生命安全與救命通道順暢。

