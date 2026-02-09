救人反被列槍斃名單！她受政治迫害喊：永遠是臺灣人

政治中心／李筱舲報導



2月9日是「台灣護理之母」陳翠玉女士的誕生日。她的一生是不斷與強權抗衡、追求護理專業自主與台灣民主的血淚史。從戰後的醫療重建到創辦台大護校，她曾深受期待，卻也因堅守專業精神與政治中立，兩度遭到當時國民黨政權的政治迫害。陳翠玉晚年雖名列「黑名單」流亡海外，仍心繫台灣這片土地，最終以生命代價換取回家的權利，為台灣民主運動不可或缺的重要先驅。





關鍵今日／「台灣護理之母」被列黑名單成政治流亡者！陳翠玉「用生命爭取回鄉權利」

陳翠玉出生於彰化，早年曾赴日專修護理與助產專業，畢業後返台投入醫護服務。（圖／翻攝台美史料中心官網）

從救人到逃難：二二八事件中被列入槍斃名單的護理先驅

陳翠玉出生於彰化，早年曾赴日專修護理與助產專業，畢業後毅然返台服務。戰後她投入聯合國救濟總署（UNRRA）在台的醫療重建工作。然而，1947年的二二八事件成為她人生的巨大轉折，當時她曾好心收留國民黨官員，卻反被列入槍斃名單，她因此被迫遠赴加拿大求學避難。1950年，她在台大校長傅斯年的支持下創辦台大護校，為台灣現代護理教育奠定基礎。但在威權體制下，她因拒絕聘用不符資格的國民黨籍教師，並嚴禁教官以黨務干預校務而得罪中國國民黨，遭冠上貪污、反黨等莫須有罪名軟禁三年。雖然事後法院還她清白，她仍心灰意冷地離開台灣，轉往世界衛生組織（WHO）擔任顧問。

陳翠玉因拒絕聘用不符資格的國民黨籍教師，遭冠上貪污、反黨等莫須有罪名。（圖／翻攝台美史料中心官網）

從護理到民主運動：將鄉愁轉化為翻轉政治文化的動力

旅居海外期間，陳翠玉定居於波多黎各，並將她對土地的情感轉化為推動台灣獨立與民主的動力。1986年，她在紐約曼哈頓發起「穩得」婦女組織，提倡「民主從家庭開始」的理念，試圖從社會底層翻轉政治文化。由於她積極投入海外民主運動，隨即被國民黨政府列入「拒發簽證」的黑名單。即便如此，陳翠玉對家鄉的愛從未冷卻，她曾留下感人至深的告白：「台灣是我的故鄉，我們要回去，這是我們的權利，我將以我的生命爭取這個權利」。

陳翠玉旅居海外期間，持續推動台灣獨立與參與民主運動。（圖／翻攝台美史料中心官網）

以生命換取回家的權利：陳翠玉跨越全球的最後歸途

1988年，陳翠玉為了參加首度在台舉行的世界台灣同鄉會（世台會），年逾七旬的她不惜奔波全球，只為了尋求一張能回到家鄉的簽證。但長途奔波的勞累引發了舊疾，她在返抵台灣後隨即住進台大醫院，並於同年8月20病逝，享年73歲。在她離世後，治喪委員會發起了一場震撼社會的遊行，送葬隊伍前往總統府前，表達對當時獨裁體制的最後抗議。陳翠玉曾說：「我出世時是日本人，現時是美國人，但是我永遠是臺灣人。」她雖然在遺憾中離世，但她對專業的堅持與深愛台灣這塊土地的心意，至今仍深深刻在台灣護理與民主的歷史之中。

