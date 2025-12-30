救人口！彰化「產檢就有錢領」 1胎生育補助3萬、2胎5萬、3胎8萬

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣人口一年流失超過1萬5000人，人口外流壓力不小，縣府再下猛藥，端出全新的育兒補助政策，今(30)日宣布啟動「友善育兒行動3.0」，不僅將生育補助最高加碼至最高8萬元，更推出做產檢就能領錢的「好孕卡」，孕婦只要完成產檢即可領取點數，最高7000點，就是希望明(2026)年縣長王惠美卸任前，為彰化準爸媽送上懷孕與生育大禮，為留住人口加把勁。

根據人口統計數據，彰化縣截至今年11月30日，總人口為121萬1351人，比去年同期掉了1萬5209人，平均每月流失1267人，少子化、高齡人口多，「生不如死」雖是全國共同現象，不過，為了止血人口外流，並對抗鄰近台中市的磁吸效應，彰化縣繼今年6月16日推出1至3歲適用的「童萌卡」補助每名幼兒1萬元點數購買奶粉、尿布等嬰幼兒用品，並規劃將早期療育相關資源納入使用範圍，今天捎來最新社福政策，補助延伸到懷孕階段，並調高生育補助。

廣告 廣告

育兒行動3.0讓產檢就有錢領，縣府表示，為了鼓勵孕媽咪定期產檢，確保母嬰健康，未來孕婦每完成一次產檢，即可獲得500點補助(1點等同1元現金)，以常規產檢次數計算，最高可領取7000點。

3.0不只懷孕產檢補助，生育補助也大幅加碼，原有第一胎補助3萬元，明年起，第二胎補助5萬元，若生到第三胎(含)以上，更直接發放8萬元，同時加碼提供每趟500元的孕婦產檢交通補助，鼓勵大家多多生育，衝生育率。

縣府強調，從懷孕階段的「好孕卡」、生產時的「生育補助」，到育兒階段1至3歲的「童萌卡」，彰化縣以實際行動陪伴家庭迎接新生命，未來也將持續以貼近家庭需求為核心，完善「懷得安心、生得放心、養得安穩」的育兒支持體系，讓彰化成為最支持家庭、最友善育兒的希望城市。

【看原文連結】

更多自由時報報導

54個碩博班招生掛蛋！頂大也難倖免

101跨年煙火最佳觀賞點曝！ 強烈大陸冷氣團元旦報到「急凍7度」

中共火箭演習亂航班 國內線6千人受影響、國際航班繞路飛

LTN投票箱》為孩子存未來 我們該仿效美國設立「川普帳戶」嗎？

